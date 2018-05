Protikuřácký zákon vyhnal kuřáky na ulici. Leckde však přinesl nové problémy

Trutnov – V hospodě kouř a doma zápach z načichlého oblečení. Kdysi typická hospodská realita už rok povinně neplatí. Stát kuřáky z restauračních zařízení vyhnal. Zatímco nekuřáci si u piva plošný zákaz většinou pochvalují, jinde přináší nové nařízení problémy.

Třeba ve Dvoře Králové si lidé často stěžují na hluk v okolí provozoven. I když se v posledních týdnech největší trable podařilo městské policii společně s provozovateli i radnicí vymýtit, je právě ruch na ulicích jedním z problémů, které zákaz kouření přinesl.



„Lidé postávají přímo na ulici a jen jejich běžné povídání se ve večerních hodinách může rozléhat. Ne každý si na to pak může zvyknout. Občany okolních bytů pak takové pochopitelně chování ruší,“ přiblížili své zkušenosti v nedávném rozhovoru královédvorští městští policisté Petr Karban a Libor Scholz.



Celkově je ale veřejnost rozdělená. Mnohé z hospod si stěžují na pokles klientely, jinde nové nařízení ani nezpozorovali. Venkovské provozovny úbytek hostů většinou nezaregistrovaly, lidé si zvykli chodit připálit ven. „Zejména v tomhle letním počasí to není žádný problém. Lidé se vyvětrají a pak se zase v klidu vrátí ke stolu,“ shodují se mnozí provozní.



Královédvorská restaurace Jana Ryby dokonce už vloni hlásila, že kouření podniku tržby nevzalo. Kouření tu majitel zakázal dobrovolně v předstihu. Tušil, že zákon dřív nebo později začne platit. Oblíbený podnik s bowlingem začala vyhledávat jiná sorta zákazníků.



„Zákaz kouření nám na kšeftech neubral. Je pravda, že klientela se proměnila, přivítali jsme třeba spoustu rodin s dětmi, kteří přichází na obědy. Ti, kteří kouřit chtějí, jdou na zahrádku, kde mají stejné podmínky jako předtím. V podstatě jde hlavně o zimní měsíce, kdy se lidem ven moc nechce,“ povídal majitel královédvorské restaurace Jan Ryba.



Přesto se najdou i lidé, kteří zákon kritizují. „I když jsem nekuřák, moc zákonu nerozumím. Stát tím podle mě až příliš zasahuje do podnikání. Každá hospoda by si přitom mohla sama rozhodnout, jestli se v ní bude kouřit. Nemohu mluvit za svou oblíbenou hospodu, sám si ale myslím, že zákazníků chodí zhruba stejně jako před zákazem,“ řekl Petr Kalich na trutnovském náměstí. „Na druhou stranu musím říct, že je rozhodně příjemnější přijít domů bez smradu v oblečení. Kuřáci říkají, že je nekuřáci utiskují. Já si ale myslím, že zas tak hrozné to nebude,“ usmívá se mladík.



Průzkum Deníku ukázal, že v Královéhradeckém kraji po roce fungování se zákonem souhlasí 75 procent lidí. Čtvrtina z oslovených ho bere jako nepotřebný.