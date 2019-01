Špindlerův Mlýn - První zdravotnická ambulance v Čechách, umístěná na dojezdu sjezdovky, ošetřila v zimní sezoně 240 pacientů. Dvě třetiny z nich byli cizinci.

Lékařské ošetření nadosah mají lyžaři a snowboardisté ve Svatém Petru ve Špindlerově Mlýně. Společně s dalšími sedmi lékaři a sedmnácti sestrami se tam o ně starají Petr Jindra a Petra Matoušková. | Foto: Penta Hospitals

Zlomeninu bérce, vykloubené rameno, zranění klíčních kostí i kolenních kloubů, zápěstí, tržné rány, ale také kuriózní případy s puchýřem z lyžařské boty, zarudnutím v obličeji od sluníčka, žádostí o veterinární ošetření psa nebo prosbou o postkoitální antikoncepční pilulku. Zdravotnický personál v Medical Pointu, traumatologicko-chirurgické ambulanci v lyžařském středisku Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně, musel řešit během první sezony provozu různé záležitosti.



„Z medicínského hlediska splnila tato mise svůj význam na výbornou. Poskytovali jsme první pomoc zraněným. V následujících týdnech budeme vyhodnocovat pravidla spolupráce s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému. Již teď vidíme prostor ke zlepšení na obou stranách,“ řekl Michal Mrázek, lékařský ředitel Nemocnice Vrchlabí, která zajišťuje zdravotnický servis lyžařům a snowboardistům v Medical Pointu.

Otevřený je každý den, vždy s jedním lékařem a zdravotní sestrou. V provozu bude až do konce lyžařské sezony 15. dubna. Jeho výhodou je smluvní zajištění péče se zdravotními pojišťovnami. Pojištění pacienti proto za ošetření neplatí.



Největší nápor zažili během jarních prázdnin v únoru a mezi Vánocemi a Silvestrem. „Vedle lyžařů dorazili do ambulance ve Svatém Petru i klienti horských ozdravoven, dostáváme se postupně do povědomí. Většinu pacientů jsme zvládli ošetřit v naší ambulanci, 46 vážnějších případů, které vyžadovaly například rentgenové vyšetření, jsme řešili transportem do Nemocnice ve Vrchlabí,“ upřesnil Petr Jindra, hlavní lékař Medical Pointu.

Pozitivně vnímá novinku špindlerovský Skiareál. „Jsme rádi, že v našem středisku tato služba existuje. Naší snahou je rozšiřovat a zlepšovat lyžování a všechny s ním související služby. O bezpečnost našich návštěvníků nám jde především, proto lékařskou ambulanci hned u sjezdovky rozhodně vítáme,“ vyjádřil se ředitel René Hroneš.



„Startovací sezonu hodnotíme pozitivně, utvrzují nás v tom kladné ohlasy od pacientů,“ doplnil hlavní lékař Medical Pointu Petr Jindra z Nemocnice Vrchlabí.