Třetí místo patří v senátních volbách advokátce a majitelce Luční boudy v Krkonoších Kláře Sovové z ODS (22,88 procent), kterou dělila od postupu z druhého místa více než tisícovka hlasů. Čtvrtý byl nástrojař Michal Slavka z SPD, který při své premiéře získal 9,13 procent hlasů.

Na Trutnovsku kandidovali do Senátu čtyři uchazeči, což je nejmenší počet z okresů, v nichž letos v říjnu probíhají senátní volby. Současný senátor Jan Sobotka se dostal do Senátu v lednu 2018 na zkrácený mandát po vítězství v doplňovacích volbách nad majitelem královédvorské textilky Juta Jiřím Hlavatým.

"Je to pro mě výborný výsledek. Jsem za to moc rád," reagoval na výsledky 1. kola Jan Sobotka. "I v kontextu vynikajícího výsledku v krajských volbách našeho sdružení ODS, STAN, Východočeši bychom se měli s ODS zamyslet, jak budeme postupovat ve 2. kole. Podporu paní Sovové a pana Adamce bych uvítal. Žádnou masivní kampaň pro příští týden neplánuji," řekl Sobotka, který považoval za horkého kandidáta na postup do 2. kola majitelku Luční a Labské boudy Kláru Sovovou. "Paní Sovová vstoupila do voleb s masivní kampaní, hodně se jí věnovala, vložila do kandidatury spoustu energie," uvedl.

Na svém soupeři pro druhé kolo, Janu Jarolímovi z hnutí ANO, si cení férovosti. "Jsme dlouholetí přátelé. Respektuji ho jako slušného člověka. Nikdy bych si nepředstavil, že by vedl podpásovou kampaň," řekl Jan Sobotka.

V podobném duchu mluvil o svém soupeři pro druhé kolo senátních voleb na Trutnovsku Jan Jarolím, starosta Dvora Králové nad Labem. "Pokud vyhraje Jan Sobotka, nebude to tragédie, ale dobrá zpráva, protože to je slušný člověk, s nímž mám skvělé vztahy. Ať to dopadne jakkoliv, náš vztah to nenaruší. Pokud se stanu senátorem já, bude on pro mě jedním z nejbližších starostů, které znám. A troufám si říct, že obráceně to funguje stejně. Je to silný soupeř, který nepoužívá žádné podpásové taktiky, je korektní a hraje fair-play," zdůraznil Jarolím.

Zdroj: Deník/ Michal Fanta

"Je na místě poděkovat voličům, a to nejen těm, kteří mi dali hlas, ale všem, kteří přišli k volbám. Je zřejmé, že Jan Sobotka ve Vrchlabí vládne a je tam oblíbený. Nicméně ve druhém kole nemusí být rozdíl tak výrazný a nemusí to být tak jasné, byť Jan Sobotka je pořád obrovským favoritem. Může sehrát roli, že druhé kolo senátních voleb není spojené s krajskými volbami, a dva kandidáti, kteří nepostoupili, disponují poměrně velkým počtem hlasů. Pro druhé kolo nebudu nikoho z nich oslovovat, nechci lovit hlasy bez ohledu na to, od koho jsou. Nebudu se orientovat na hlasy voličů ANO, ale na hlasy těch lidí, kteří pochopili, že jsem normální člověk, že je chci zastupovat a pracovat pro ně," řekl Jan Jarolím.

Poražená kandidátka ODS v senátních volbách na Trutnovsku Klára Sovová pogratulovala k úspěchu soupeřům: "Děkuji voličům za všechny hlasy a gratuluji svým soupeřům. Z našeho obvodu se neztratím. Pořád mám pocit, že potřebujeme chránit svobodu a teď už doslova naši práci, naše podnikání i náš zdravý rozum. Volte i ve druhém kole. Dám hlas panu Sobotkovi."

V roce 2018 kandidovalo při doplňovacích volbách na Trutnovsku devět uchazečů, do druhého kola postoupili Sobotka a Hlavatý. Hned za nimi byla na třetím místě Sovová. Bizarní byla účast Terezie Holovské, která si nechá říkat Mlsná tygřice, a zásobovala soudy stížnostmi na průběh voleb. V prvním kole senátních voleb volilo před dvěma lety 22,90 procent voličů. Ve druhém kole, které probíhalo souběžně s prezidentskými, 59,43 procenta.

Zatímco v doplňovacích volbách získal Jan Sobotka mandát senátora pouze na období dvou let, tedy na dobu, která zbývala do vypršení mandátu vítězi senátních voleb z roku 2014 Jiřímu Hlavatému, letos je ve hře plnohodnotné šestileté působení v Senátu.

Trutnovsko dosud zastupovali v horní komoře Parlamentu ČR zástupci všech tří největších měst okresu: Trutnováci Vlastimil Šubrt (ODS, 1996-2002), Ivan Adamec (ODS, 2002-2008), Pavel Trpák (ČSSD, 2008-2014), královédvorský továrník Jiří Hlavatý (ANO, 2014–2017, jeho mandát zanikl zvolením do Poslanecké Sněmovny v říjnu 2017) a starosta Vrchlabí Jan Sobotka (2018-2020).