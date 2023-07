Ve volnosti národního parku Akagera ve Rwandě se narodilo první mládě nosorožce dvourohého východního v rámci projektu Safari Parku Dvůr Králové a dalších evropských zahrad s označením Nosorožci do Rwandy. Matkou se stala legendární dvorská samice Jasiri, která na svět přišla se zhruba poloviční váhou, než je u tohoto kriticky ohroženého druhu obvyklé.

První mládě v projektu Nosorožci do Rwandy. Porodila ho dvorská samice Jasiri, která se narodila nesmírně malá a do života neměla dobré vyhlídky. | Foto: Archiv

„Jasiri, která se narodila v Safari Parku Dvůr Králové a v roce 2019 byla převezena do Rwandy, má mládě. Završil se tak příběh, který patří mezi ty nejkrásnější v celé historii zoologických zahrad,“ popisuje vedoucí mezinárodních projektů Safari Parku Dvůr Králové Jan Stejskal. „Když se Jasiri narodila, vážila pouhých 17 kg namísto obvyklých cca 35 kg. Byla tak maličká, že nedosáhla mámě na struky, a mléko pro ni tak museli dvorští ošetřovatelé pod vedením kurátora Jirky Hrubého víc než týden od matky odebírat a Jasiri krmit,“ doplňuje k prvním dnům života Jasiri Jan Stejskal.

Bez trpělivé péče týmu odborníků by drobné mládě nepřežilo. Navzdory tomu postupně sílila a vyrostla ve zdravého a statného nosorožce, který mohl být vybrán pro transport do Afriky. „Teď, přesně čtyři roky od příjezdu do národního parku Akagera, má vlastní mládě, které v novém prostředí prospívá a vše nasvědčuje tomu, že se mu dobře daří,“ uzavírá Jan Stejskal.

Díky spolupráci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), rwandské vlády a organizce African Parks, absolvovalo v roce 2019 pět kriticky ohrožených nosorožců dvourohých východních (neboli černých), kteří se narodili a byli odchováni v Evropě, 6000 km dlouhou cestu do národního parku Akagera. Historický přesun začal v Safari Parku Dvůr Králové, kde se všech pět zvířat sešlo v listopadu 2018. Pětice nosorožců zahrnovala tři samice a dva samce ve věku od dvou do devíti let.

Tři nosorožci ze Dvora, jeden z Flamingo Landu ve Velké Británii a jeden z Ree Park Safari v Dánsku byli po příjezdu do Akagery nejprve umístěni do ohrady s výběhem, kde se aklimatizovali na nové prostředí. Jasiri, Mandela a Olmoti úspěšně dokončili adaptační proces a po šesti měsících aklimatizace byli vypuštěni do parku. Vypouštění probíhalo postupně a opatrně, přičemž jejich přechod do volné přírody bedlivě sledoval specializovaný tým stopařů. Postupem času se tito tři nosorožci plně přizpůsobili svému okolí a dnes už se chovají jako zcela divoká zvířata. Narození mláděte samice Jasiri a samce Mandely je skutečným potvrzením toho, že transport nosorožců do Rwandy byl úspěšný.

V záchraně kriticky ohrožených nosorožců dvourohých východních i dalších druhů safari park pokračuje. Pomáhají mu všichni návštěvníci, kteří zakoupením každé vstupenky WILDLIFE podporují záchranné projekty v Africe 5 korunami.