První na světě! Horolezci Dušek a Jirouš sjeli na lyžích horu v Pamíru

Vrchlabí - Horolezcům Liboru Duškovi z Vrchlabí a Zdeňku Jiroušovi z Rokytnice nad Jizerou se podařilo jako prvním na světě sjet na skialpových lyžích z nejvyššího bodu jižního Pamíru, štítu Karla Marxe ve výšce 6723 metrů. Dokázali to v rámci pětitýdenní expedice. Užili si při ní lezení po kamenech i ledu, aby nakonec zdolali vrchol a sjeli z něj na lyžích.

"Lyžovat se dalo ve vrchní části zhruba do 5500 metrů, ačkoliv tam na vás nečeká prašan, ale záludný led pokrytý vrstvičkou sněhu," líčil dobrodružnou výpravu Libor Dušek a pokračoval: "Zvolili jsme lezecky náročnější, ale o to hezčí nástup ze severu, z doliny Redžiz, přes stále ustupující a potrhanější ledovec. Znamenalo to pěkně lyže na bágl, mačky na nohy, cepíny do ruky a přes dva ledové kuloáry do sedla. Z posledního výškového tábora ve výšce 5700 metrů nás čekal výškový kilometr v kuse. Moc jsme se nejistili a nevrtali šrouby. To by nás akorát zdržovalo. Výsledkem bylo, že dvousté výročí narození vousatého filosofa Karla Marxe (1818-1883) se nám povedlo ozdobit světovým prvosjezdem."

Třetí člen krkonošské party, Jan Holubec z Jablonce nad Jizerou, ukončil cestu 200 metrů nad třetím táborem, který byl ve výšce 5700 metrů.



Horolezci z Krkonoš se během expedice v Tádžikistánu vydali také k dalšímu šestitisícovému vrcholu Pamíru. Hora TbGu, vysoká 6142 metrů, se ale obalila ledem a česká výprava v krutých podmínkách ukončila cestu těsně pod vrcholem. Marně ji dobývali už minulý rok. "Loni jsme horu během pilotní expedice překřtili na Krakonoše. Pamírský "Krakonoš" nás sice letos opět nepřijal, když se ještě víc obalil ledem, takže jsme byli všichni tři nuceni otočit to kousek pod vrcholem, ale celkově lze expedici považovat za úspěšnou," řekl Libor Dušek po návratu z Pamíru.