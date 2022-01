V trutnovské porodnici se narodil na Nový rok jako první kluk Vojtěch

"Bylo to náročné hlavně pro moji přítelkyni, protože jí praskla voda v 1.20 v noci a syn se podíval na svět až ve 22.52. Takže to byla dlouhá cesta, ale na to, že to je naše první miminko, zvládla vše krásně a byla strašně statečná. V člověku se odehrává něco neuvěřitelného, slovy se to nedá ani popsat, pokud to člověk nezažije," popsal radostné okamžiky synova příchodu na svět tatínek Jiří Tošovský.

