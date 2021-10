V duchu známého sloganu devadesátek, a možná už let dřívějších "Normální je nekouřit" se rozhodli jít někteří zaměstnavatelé. Chtějí se prezentovat jako nekuřácké firmy. Od 1. ledna se k nim chce připojit například českobudějovický Bosch, přičemž u odborářů se rozhodnutí o úplném zákazu kouření v celém areálu firmy nesetkalo s kladnou odezvou. V Královéhradeckém kraji však o žádnou horkou novinku nejde. A jak je to ve firmě, kde pracujete vy? Více v článku.

Zlozvyk svých zaměstnanců firmy většinou tolerují na vyhrazených místech mimo vnitřní prostory. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Šťastný

Jakýmsi průkopníkem v tomto směru byla královédvorská Juta. "Jsme už dvacet let nekuřáckou firmou, byli jsme jednou z prvních. Vyplynulo to z toho, že u nás nikdo nekouří. Tenkrát to byl zákaz, dneska by si zapálit už nikdo nedovolil. Ani zákazníci," říká marketingová ředitelka společnosti Juta Hana Sedláčková.