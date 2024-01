„Je to vůbec poprvé, kdy robot podepisoval smlouvu. Je to unikátní pomůcka, žáci se na něm naučí pracovat a získají další motivaci. Využijí ho i další regionální školy a volnočasové kroužky,“ připomněl Arnošt Štěpánek, náměstek hejtmana pro školství. Kolaborativního robota vyrobila společnost ABB. Jeho pořízení umožnila podpora kraje, Nadačního fondu Škoda Auto a dalších firem z Vrchlabska.

Co programovatelná robotická ruka umí, to předvedla při úterním podepsání memoranda o spolupráci mezi představiteli Královéhradeckého kraje a Nadačního fondu Škoda Auto. Jeden z vrchlabských žáků Martin Teplý stiskl tlačítko a robot Edgar se podepsal do přesně určeného místa na smlouvě vedle hejtmana Martina Červíčka a ředitele nadačního fondu Ladislava Kučery. „Už jsme s robotem pracovali na robotickém kroužku. Vyzkoušeli jsme si, že se umí podepsat. Mohli bychom ho použít například na manipulování s objekty nebo při pokusech na chemii,“ popsal první zkušenosti s robotem Martin Teplý, žák primy Krkonošského gymnázia ve Vrchlabí.

„Současným dětem hodně chybí zručnost. Hodně se staví do uživatelského stavu, ale málokdo z nich chce jít do hloubky, programování a větší práce s počítačem. Pořízení robota je možností, jak je k tomu směřovat a motivovat,“ řekl Vladimír Hanuš, který na gymnáziu ve Vrchlabí učí matematiku, fyziku, informatiku.

Velký přínos v tom vidí i šéf vrchlabské firmy Kablo Tomáš Vrbata. „Děti z gymnázia také potřebují vědět, co je robotika, umělá inteligence. Třeba přijdou s aplikacemi, které by žáky na průmyslovkách vůbec nenapadly. Ti Vrchlabští už po dvou dnech, kdy měli robota k dispozici, přišli na to, jak ho využít v chemii. Myslím, že se budeme divit, s čím vším přijdou, až se s robotem naučí pracovat,“ předpověděl novince slibnou budoucnost ředitel Kablo Vrchlabí Tomáš Vrbata.

Vítaná inovace

Podle ředitele Krkonošského gymnázia Martina Vláška jde o vítanou inovaci pro vzdělávání. „Těší nás, že jsme první gymnázium v České republice, které má takového robota k dispozici. Bude to velký posun ve výuce. Doba jde rychle dopředu a děti zjistí, jak pracovat s takovým zařízením, které se používá ve firmách. Navíc v maturitním ročníku nabídneme možnost vybrat si praktické zaměření předmětu, jedním z nich by mělo být programování,“ uvedl Vlášek.

„Je to dobrá novinka, robot se nám líbí. Zatím se nám podařilo naprogramovat, že umí psát a kreslit pomocí ručně udělaného kódu. Postupně budeme zjišťovat další možnosti,“ kvitoval technickou pomůcku student Matěj Munzar z Vrchlabí.

Kraj postaví ve Vrchlabí nový objekt za 365 milionů, buduje i v Hajnici

Vladimír Hanuš, který na Krkonošském gymnáziu učí matematiku, fyziku, informatiku a vede robotický kroužek, vnímá pořízení robota i jako zodpovědnost. „Je to drahá pomůcka, kterou budou využívat i další školy. Stejného robota používají i firmy. Když se s ním žáci naučí pracovat, můžou prakticky rovnou nastoupit do firem, protože ho budou umět ovládat,“ řekl.

Dobrou zkušenost se studenty má vrchlabské Kablo, tradiční výrobce kabelů. „K nám do firmy chodí dělat laborky děti z fyzikálního kroužku. Je to jiné, když měříte odpor vodiče v laboratoři ve škole než v Kablu. Vyzkouší si to v praxi a vidí, proč to tak vlastně je a například jak obrovský vliv to má na materiálové náklady. Studenti k nám chodí na brigády, na praxi. Schopnost používat robotiku a umělou inteligenci pro ně může být konkurenční výhoda oproti zaměstnancům, kteří něco takového ještě neznají,“ upozornil ředitel firmy Tomáš Vrbata.

Spolupráci společnosti Kablo Vrchlabí a Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy ve Vrchlabí ocenil na konci uplynulého roku Královéhradecký kraj a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje předáním ceny za vítězství v soutěži Firma škole - škola firmě.

Procvičují hlavně ruce

Učitel Vladimír Hanuš doplnil, že robotický kroužek ve škole slouží nejen k technické kreativitě, ale i zručnosti. „Je to kroužek, kombinovaný s fyzikálním, kde zkoušíme všechno možné. Děláme různé pokusy, stavíme. Procvičujeme hlavně ruce, protože současným dětem hodně chybí zručnost. Děti se hodně staví do uživatelského stavu, ale málokdo z nich chce jít do hloubky, programování a větší práce s počítačem. Pořízení robota je možností, jak směřovat a motivovat žáky k něčemu praktickému,“ dodal.

Podle hejtmana Martina Červíčka přinese podepsání memoranda o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Nadačním fondem Škoda Auto prospěch nejen žákům, ale i celému regionu. „Nové technologie umožňují lepší vzdělávání, inovaci a konkurenceschopnost. Rádi podporujeme iniciativy, které napomáhají k jejich zavádění do škol a přinášejí nové možnosti i výzvy. Mladí lidé budou daleko lépe připraveni na budoucí povolání a spolupráce s firmami v regionu může podpořit to, aby po studiu zůstali a pracovali v našem kraji, a tím se i podíleli se na jeho rozvoji,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

„Tento projekt je navíc svým způsobem v ČR unikátní, neboť robot nemíří tradičně na technickou školu, ale měl by podpořit mezioborové učení na gymnáziu,“ dodal Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu Škoda Auto.