/FOTO/ Tisíce lidí přilákal v sobotu první den Vánočních trhů v Kuksu. Zájem byl obrovský, což se projevilo i na dopravě na hlavním tahu mezi Trutnovem a Jaroměří. Lidem nabízí zboží 130 stánkařů. Vánoční trhy, které jsou tradičně první v regionu, pokračují v neděli 19. listopadu a následující víkend 25. - 26. listopadu vždy od 9 do 16 hodin na labském nábřeží a na prostranství pod hospitálem.

Vánoční trhy v Kuksu začaly v sobotu 18. listopadu. Zájem byl obrovský. | Video: Jan Bartoš

Vánoční trhy v Kuksu v loňském roce navštívilo 20 tisíc lidí. Rekordní návštěvnost je o tři tisíce vyšší z roku 2017. Vánoční trhy se budou konat v prosinci také v Trutnově a Vrchlabí.

Vánoční trhy v Kuksu pořádá České farmaceutické muzeum s partnery. Vstupné je 50 Kč, zlevněné 40 Kč (děti nad 6 let, studenti, důchodci a ZTP), zdarma mají vstup děti do 6 let včetně a ZTP-P. „Připravili jsme na 130 stánků s tradičními řemeslnými výrobky a bohatou nabídkou občerstvení a různých dobrot,“ řekla za organizátory Ladislava Valášková.

„O trhových víkendech je naposledy v letošním roce veřejnosti otevřena expozice Historie lékáren (Kouzlo apatyky) Českého farmaceutického muzea a Hospitál Kuks se svými dvěma okruhy. Vstupenky na prohlídky budou k dostání v pokladně hospitálu,“ dodala.

Každý den při vánočních trzích je připraven doprovodný program v podobě představení lidového loutkáře Jiřího Polehni (vždy v 10, 12 a 14 hodin). První víkend si mohli návštěvníci užít vystoupení talentovaného akordeonisty Štěpána Jíchy. Během druhého víkendu 25. - 26. listopadu vystoupí flétnový soubor Musica Per Legni ze ZUŠ Jaroměř.

Vzhledem k tradičně velikému zájmu návštěvníků je posílena vlaková doprava. „Kromě běžně zastavujících osobních vlaků můžou lidé dojet na Kuks i rychlíky, které tam budou mimořádně zastavovat, ze směru od Pardubic a Liberce (R 1064, R 1066, R 1068, R 1070, R 1072 a R 1065, R 1067, R 1069, R 1071 a R 1073). Vlakovou dopravu zajišťuje společnost Arriva vlaky,“ uvedla Ladislava Valášková.

Vánoční trhy se chystají i na dalších místech Trutnovska. V Trutnově budou dokonce dvoje. Ve Společenském centru Uffo se budou konat od 14. do 16. prosince, na Krakonošově náměstí se dočkají lidé vánočních trhů od 15. do 22. prosince.

Po loňské premiéře se letos uskuteční ve Vrchlabí druhý ročník Krkonošských adventních trhů. Na Evropském náměstí před hotelem Gendorf zaplní první tři adventní soboty 2., 9. a 16. prosince s doprovodným programem.

