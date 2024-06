Proč vystavujete poprvé až v sedmdesáti?

Neměl jsem čas vystavovat, poněvadž já furt dělal. Byl jsem imrvére v práci. Soboty, neděle, furt jsme dělali. To víte, stavařina. Když jsem byl osm let na dolech, to bylo ráno, odpoledne, noc. Byl jsem rád, když jsem si někdy v neděli odpočinul.

Na vernisáž vaší první výstavy přišlo nečekaně hodně lidí. Co na to říkáte?

Jsem z toho mile překvapený. Málem mně vylezly slzy, že mají lidé zájem o člověka, jako jsem já.

V expozici jsem napočítal 24 obrázků. Podle jakého klíče jste je vybíral?

Je to průřez mojí tvorbou, asi od osmdesátých let do dneška. Je to ale vybrané jen z toho, co mi zůstalo doma. Spousta mých obrázků je mezi lidmi, hlavně portréty.

Jak se mezi ně dostaly? Prodával jste je?

Spíš jsme je rozdával jako dárky. Co máte lidem dát jako k narozeninám, svátku nebo k něčemu. Vždyť všichni už skoro všechno mají. Potěšilo mě, kolik lidí mi při vernisáži řeklo, že doma mají můj obrázek. Ale já nedělal jen klasické obrázky…

…povídejte!

V Německu jsem maloval na zeď v Hannoveru, byl to čtyři metry dlouhý a dva a půl metru vysoký obraz. Jelikož tam nemají žádné kopce, jen rovinu, tak jsem jim na jeden dům namaloval hory a jezero. Líbilo se to, rozkřiklo a hned po mně chtěli malbu i další obyvatelé. Musel jsem to ale kvůli práci odmítnout.

Výstava se jmenuje Krajina a portrét. Co vám je bližší?

Záleží na chuti a náladě. Když mám chuť dělat krajinu, dělám krajinu. Když portrét, tak portrét. Když například dělám portréty dětí, tak je namaluju a hotovo. Nediskutuju o tom. Prostě přijde příkaz seshora, tak to udělám. :)

Portréty asi tvoříte co nejvěrnějším způsobem, u krajinek si asi můžete přidat trochu fantazie. Nebo ne?

Trochu fantazie tam dát můžu, ale příroda je taky mrcha. Nenechá si do všeho kecat.



Inspiroval vás nějaký jiný malíř?

Například motiv tání jsem trošku převzal od vrchlabského malíře Vaška Mejvalda. Mně se to jeho malování strašně líbilo. Byl jsem tím načuchlý. Když jsme dělali sídliště Liščí kopec ve Vrchlabí, tak jsme se tam potkali, on dělal topenáře. Měl dovoleno malovat, když to na něj přišlo. Takže jsme k němu chodil do ateliéru. Pilo se víno, u toho se probrala spousta věcí.



Takže jste samouk?

Hodně mi radil právě Vašek Mejvadl, ale jinak jsem se učil sám. Táta nádherně maloval, byl písmolař a měl tu kdysi reklamní studio. Takže talent mám možná po něm.



Proč jste nepokoušel o studia na uměleckém škole?

Tatínek mi říkal, nauč se řemeslo. Tak jsem se vyučil zedníkem v Náchodě. Tam jsem chodil do Tepny do malířského klubu. To bylo super.



Malujete krajinky venku, v přírodě?

Většinou doma. Třeba Zimní krajina byla dělaná ve sklepě. V paneláku jsem měl ve sklepě místnost, kde jsem maloval. Doma moc malovat nemůžu, bylo mi řečeno, že to smrdí. Mě to voní, tak maluju ve svém pokoji. Takže jako pohoda.



Jak vznikají portréty?

Když má někdo čas, namaluju ho rovnou. Většinou ale lidi čas nemají a prosí: Můžete mě udělat podle fotky? Tak to udělám. Někdy mně fotky pošlou e-mailem. Jako třeba jedna paní. Nechtěla po mně ale portrét. Chtěla namalovat dům, který koupila. Fotka byla jarní, ona chtěla podzim. Tak jsem si musel domyslet, jak dům vypadá na podzim.



Vystavil jste i obrázek, který se jmenuje tatínek. Toho jste maloval jak?

Z fotografie. To je můj tatínek a dnes mu bylo 104 let. Manželé Brádlerovi, kteří tu kdysi prodávali boty, jsme taky maloval z fotografií. I když starý pan Brádler by asi nebyl rád, že tady visí.

Proč?

Říkal, že si není podobný. Tady ho ale všichni poznávají.

Jak často se k malování dostanete?

Teď už je to trochu lepší, protože jsem v důchodu. Do minulého týdne jsem ale ještě dělal.

Jak dlouho trvá namalovat jeden obrázek?

Záleží na tom, jaký, a jak je složitý. Některý třeba dva tři dny. Když mám chuť, tak maluju třeba až do rána.