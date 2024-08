Festival se nekonal tehdy v hospodě ve Starých Bukách, ani v roce 1987 ve Volanově, kdy pro něj Věchet s Františkem "Čuňasem" Stárkem vymysleli po inspiraci americkým festivalem název Východočeský Woodstock. „Z východu zcela neobvykle přicházelo uvolnění. Zemí tehdy burácela Perestrojka. Tak ji prubnem a otestujeme, jestli je opravdu funkční. A za nějakou dobu jsme se přesvědčili a už se vezli v policejních autech.

Osobně si na nás počíhal major krajské Státní bezpečnosti Cícha v tesilkách, který nás nepustil ani na vlastní pozemek,“ líčí. Poprvé se akce podařila až po převratu v roce 1990. „Pozvali jsme jej na první oficiální ročník, ale už nedojel. Přijel ale náčelník, jako čerstvý prezident v texaskách a tričku Rolling Stones,“ doplňuje s úsměvem Martin Věchet.

Tradice zřejmě nejslavnějšího českého hudebního festivalu pokračuje. Letošní ročník začíná ve čtvrtek na trutnovském Bojišti.

Reportér Deníku vyrazil s Martinem Věchetem do Starých Buků na místo, kde před 40 lety, v době hluboké normalizace, začal příběh legendárního festivalu. „Měl jsem problém místo poznat, protože z hospody se stala taková pseudoroubenka. Dříve byl celý dům zděný,“ říká Věchet ve vesnici u Trutnova.

V roce 1984 jste chtěli v hospodě ve Starých Bukách uspořádat první undergroundový festival. Pamatujete si, co se tam tehdy odehrávalo?

Přesně si vybavuji první návštěvu u pana hospodského. Stál v bílém plášti za pípou, na nose kostěné, tlusté brýle. Chvíli na mě koukal, když jsem mu líčil, že bychom chtěli u něj v hospodě udělat vystoupení několika kapel s tím, že tady nebude žádné převracení popelnic. Pak řekl: "No, tak jo, no. Tak sem přijeďte."



Podle čeho jste si vybrali Staré Buky?

Na kole jsem objížděl vesnice v okolí. Staré Buky splňovaly všechny předpoklady. První byl, aby hospoda měla sál. Druhý předpoklad byl, že v ní bude alespoň trochu nebojácný hospodský, nebo nebude vědět, o co se přesně jedná, a třetí, aby to bylo zašité místo někde na periferii za městem nebo v zastrčené vesnici. Musela tam být i elektrika, která utáhne aparaturu. To Staré Buky naprosto ideálně splňovaly.



Proč se akce neuskutečnila?

V den, kdy se měla konat, byla celá vesnice obklíčena policisty. Ještě před tím, než jsme stihli dojet do Starých Buků, nás zatkli před železničním přejezdem ve Vlčicích. Na traktoru jsme vezli aparaturu, půjčenou z Domu kultury. Tehdy nám ji půjčili poprvé a naposledy. Policisté zatkli i kapelu Máma Bubo, která před námi jela ve Wartburgu. Všechno jim sebrali, včetně knih Jana Ámose Komenského, i když to samozřejmě nebyl žádný samizdat. Vše jsem sledoval z traktoru, ze kterého jsem nesměl vylézt. Byla to bezmocnost.



Jak se o festivalu dozvěděl Václav Havel?

Na stroji jsem psal pozvánky, které jsem rozdával a rozesílal. Jednu jsem odnesl i Václavu Havlovi na Hrádeček. Tam jsme si v kuchyni napsali místo konání na papírek, protože jeho chalupu odposlouchávala StB. Václav Havel říkal, že Staré Buky zná a přijede. To byl čerstvě propuštěný z nejdelšího vězení.



Vás zadrželi, ale víte, co se dělo v hospodě?

Přijelo asi 150 až 200 lidí z Čech i Slovenska. To bylo hodně na tehdejší dobu tvrdé normalizace. Když do Starých Buků dorazil Václav Havel a zaparkoval svůj nový Volkswagen vedle policejních oprýskaných škodovek a žigulíků, narostla agresivita policajtů. Lítali po hospodě, mlátili obušky do stolů, vytahovali ven lidi, kontrolovali je. Václav Havel stál u výčepu s tím, že si jde koupit cigarety. Když viděl, kolik je tam lidí, tak ho nenapadlo nic rozumnějšího, než všechny lidi, z nichž znal asi tři, pozvat k sobě domů na Hrádeček. Lidé vytvořili skupinky, které se přes lesy a policejní obklíčení snažily projít pod vedením stopaře znalého místních teritorií. Když byl šikovný, tak prošel. Když byl méně šikovný, tak skončil ve spárech estébáků.



close info Zdroj: archiv Martina Věcheta zoom_in V Trutnově - Volanově se měl v roce 1987 konat Východočeský Woodstock. Pódium ale zůstalo prázdné. Zleva František 'Čuňas' Stárek, Girgi, Martin 'Geronimo' Věchet a Monika Cohlová.

Jak to dopadlo?

Ve finále se prý na Hrádeček dostalo nějakých 60 až 80 lidí. Možná stovka. Vařil se tam houbový guláš. Václav pouštěl zakázanou muziku, měl bohatou diskografii. Byl z toho večírek do druhého dne. U Václava přenocovaly desítky neznámých lidí. Olga prý odešla k sousedům, samotný pan domácí Hrádečku pak prý spokojeně spal na koberci se všemi hosty. Později mi moji kamarádi, kteří tam byli, několik měsíců děkovali a říkali: "Martine, díky, jak jsi to s těmi estébáky skvěle zařídil. Ten večírek na Hrádečku byl tisíckrát lepší než nějaký ilegální koncerty někde ve Starých Bukách v hospodě."



Vy jste ale o večírek na Hrádečku v roce 1984 přišel kvůli výslechu na StB?

Ano. Bohužel. Mě zatkli. Byly to tenkrát hodně tvrdé a agresivní výslechy, kterými se vyznačoval místní estebák Šantroch. Byl jsem v jinošských letech, nedlouho po osmnácti, měl jsem strach. Když jsem ráno po propuštění šel potemnělou pěší zónou v mlhavém oparu, měl jsem chuť to tady úplně zabalit a zmizet ze země. Říkal jsem si, že tohle prostě ne. Vzpomínám si, jak jsem tam někoho potkal, myslím, že spokojeného bývalého spolužáka, ptal se: odkud jdu. Co jsem měl říct?



Přesto jste o tři roky později, v roce 1987, připravovali první opravdový festival, Východočeský Woodstock, na louce ve Volanově. Jak k tomu došlo?

Mezi tím bylo několik menších ilegálních výstav, koncertů, různých setkání. Zkoušel jsem to i oficiální cestou pod Domem kultury. Ale to nešlo. Udělal jsem jeden koncert písničkářů, sál byl narvaný, lidé postávali i venku. Měl jsem na to tenkrát i glejt, který mi vystavil jeden z pracovníků Domu kultury Libor Truneček. Pak udeřila StB a byl konec. Takže přišla opět ilegalita a svobodný underground v nesvobodných časech.

V roce 1987 to už jsme chystali ve dvou - s Františkem Čuňasem Stárkem, který se později stal paradoxně důstojníkem BiS a dnes je komisařem, který dohlíží na činnost tajných služeb. Tenkrát ale dělal topiče u svatého Tomáše v Praze. Tam jsme si dávali pravidelně schůzky. Před kotelnou jsme se domlouvali. Čuňas pravil: "Martine, ty máš pozemek s barákem ve Volanově, já mám distribuční síť samizdatu Vokno. Tak to dáme dohromady, pozveme kapely. Uděláme konečně Woodstock. Otestujeme tu perestrojku, která v zemi burácela, jestli je opravdu funkční." Festivalu jsme dali název Východočeský Woodstock, inspirovaný tím americkým. Měl trvat tři dny. Rozhodli jsme se udělat první nezávislý festival bez ohledu na to, jaký režim tady je, jestli nám vládne Husák nebo Klaus či někdo jiný. Prostě uděláme si to po svém a nezávisle a uvidí se.

Co následovalo?

Estébáci nás sledovali, dokumentovali a vyčkávali. U jednoho ze sousedů ve Volanově si zřídili hlavní pozorovatelnu, na tři dny se pak usadili u něj doma. Jezdil jim pro minerálky a pivo. Do vikýře na půdě nainstalovali kameru, odkud všechno natáčeli. Bylo mi ho až líto. Soused se mi za to po letech omlouval.



Vás opět zatkli?

Nechali nás všechno připravit, postavit pódium z trubek na lešení, navézt piva. Zpovzdálí autobusové zastávky vše sledovali. Budovali jsme toalety i dřevěné stánky. Počítali jsme s tím, že to bude velké. Pak udeřili. Přišly ještě větší policejní manévry než ve Starých Bukách. Do akce byly nasazené vysoké šarže z Hradce Králové a zřejmě i Prahy. Před můj pozemek ve Volanově nám dali závoru, u které na nás čekal major Cícha. Oznámil nám: Vy nikam nepůjdete! Nenechali mě vkročit na můj vlastní pozemek a sbalili nás.



Co s vámi StB prováděla?

Vozili mě po opuštěných sudetských hřbitovech a lesích, někam na Vrchlabsko. V noci mě přivezli domů k rodičům a v 7 hodin ráno už bouchali na dveře, že jedeme znovu. U jednoho rozbořeného pomníku, ve kterém byly vidět rakve, mi agresivnější estébák říkal: "Co bys tomu řekl, Martine, že by se ti tady něco stalo? Spadl bys tam… Nikdo by po tobě ani neštěkl. To by jsi tady najednou spadl do toho hrobu, kameny by se zavřely a bylo by to."



To trvalo několik dnů. Mezitím, co Svobodná Evropa tři dny burácela a každou hodinu informovala o zásahu v severovýchodních Čechách proti festivalu, my byli neznámo kde. Pak mi začali vnucovat i spolupráci. To jsme seděli sami v autě. Pobavilo mě, že měli vymyšlenou i indiánskou přezdívku. Nakonec jsem ale skončil mezi, tuším, že 196 nejnebezpečnějšími lidmi pro tehdejší totalitní režim, kteří byli určeni v případě nebezpečí k deportaci a okamžitému uvěznění. Do novodobých koncentráků. To vše bylo připraveno. O tom se dnes moc neví. Estébáci chtěli nahnat a naháněli lidem strach. Jejich praxe byla odvážet lidi do lesů a tam je buď zmlátili nebo je tam nechali a odjeli. Když se mi to stalo jednou v noci až na Děčínsku u německých hranic, nic moc to nebylo.

Dnes už je jiná doba, festivalů je velké množství. Čím je podle vás Trutnoff odlišný?

Ano. Odvážím se říct, že jsme úplně jiný festival než ostatní. Má zcela jiné kořeny než to obrovské množství akcí, které se dnes odehrávají. Jsou hlavně založené na komerčním základě byznysu a jsou v podstatě průmyslem zábavy. Náš festival nevznikl z potřeby vydělávat. Nevznikl proto, aby vytvářel platformu byznysu, ale vznikl z potřeby solidárnosti a vytváření svobodného prostoru. Být nezávislý, bez ohledu na to, kdo tady vládne. Tenhle duch pospolitost a souznění se táhne až do dnešních dnů. V dnešní rozdělené společnosti spojuje lidi různých názorů, profesí a přesvědčení. Není jen o hudbě. Má názor a je založen i na duchovní platformě. Proto má i duši a ve vínku odlišnou atmosféru od všech ostatních.



