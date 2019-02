Pyreneje, Liptov, Trutnov. Projekt lázeňství propojil lesnické školy

Trutnov /VIDEO/ - Co spojuje město Vic-en-Bigorre ve francouzských Pyrenejích, slovenský Liptovský Hrádok v podhůří Nízkých Tater a podkrkonošský Trutnov? Jsou to lesnické školy s udivující tradicí a společný evropský projekt Erasmus +, Thermal Waters and Spas (TWAS).

Studenti trutnovské lesárny přivítali v tomto týdnu mezi sebou výpravu z francouzské lesnické školy ve Vic-en-Bigorre. | Foto: DENÍK/Jan Braun

Dvouletý program, který odstartoval loni na podzim, se zabývá chemickými analýzami termálních a lázeňských vod a studiemi dřevin a lesního hospodářství v jednotlivých střediscích zemí, zapojených do spolupráce. „Vedle těchto aktivit je to navíc pro studenty velice užitečná cesta, jak zlepšovat dovednosti v angličtině a vzájemné komunikaci. Je také zajímavé sledovat, jak probíhá pedagogický proces v partnerských školách. Všichni získáváme nové zkušenosti,“ říká francouzský kantor Francis Gachem, který stojí za projektem a v tomto týdnu přivezl skupinu studentů do Trutnova. TRADICI ODSTARTOVAL NAPOLEON III. Školu Jeana Monneta ve Vic-en-Bigorre pojí s trutnovskou Českou lesnickou akademií čtrnáctileté partnerství, proto ji oslovila s účastí v projektu Evropské unie, a připojila Střední odbornou školu lesnickou a dřevařskou Liptovský Hrádok. Ta patří mezi nejstarší lesnické školy v Evropě, vznikla již v roce 1796. „Spolupráce s trutnovskou lesnickou školou trvá od roku 2003, takže můžu s potěšením konstatovat, že příští rok oslavíme 15. výročí vzájemné spolupráce. Rozhodli jsme se spojit školy ze zemí, které mají podobnou krajinu, tedy horské prostředí s národními parky a dlouhou tradici lázeňství. V Pyrenejích ji odstartoval Napoleon III.,“ vysvětluje Francis Gachem. „Dříve jsme kromě Francouzů úzce spolupracovali také s Finy. Studenti se naučí komunikovat v cizím jazyce, vystupovat na veřejnosti. Mezinárodní spolupráce prospívá renomé a kreditu školy,“ doplňuje zástupce ředitele České lesnické akademie v Trutnově Petr Kejklíček. Francouzi letos na jaře poznávali termální vody a koupele na slovenském Liptově, když navštívili Lúčky, Kalameny, Bešeňovú a Liptovský Ján. Při aktuální návštěvě Čech se vydali do Lázní Velichovek, Janských Lázní a Velkých Losin, které přistoupily ke spolupráci na projektu. Studenti mají díky tomu jedinečnou příležitost zjistit, co se odehrává za oponou lázeňských a termálních komplexů. „Zaměřili jsme se na výzkum vody, o které se učí ve specializovaném předmětu hydrologie, průzkum biotopu a ekosystému v okolí lázní i samotný proces jejich fungování,“ upřesňuje učitelka trutnovské lesárny Lenka Paťavová, která má projekt Thermal Waters and Spas za českou stranu na starosti. ZKOUMALI PROCESY TERMÁLNÍCH VOD Studenti nejprve loni sbírali poznatky ve své zemi, letos se vydali do Francie. „Viděli jsme, jak zacházet s vodou, aby nedocházelo ke znečišťování, jak fungují cirkulační systémy i jednotlivé procesy využívání termálních vod, měli jsme možnost konzultací s balneologem,“ popisuje zkušenosti student ČLA Trutnov Jan Kotyk. Projektu se účastní třída z oboru ekologie a životní prostředí. „Týká se našich předmětů chemie, biologie, hydrologie. Učili jsme se komunikovat v zahraničním prostředí, máme možnost zlepšovat se v angličtině,“ vyjmenovává dopady mezinárodní spolupráce sedmnáctiletý student. „Je to pro ně velký přínos, určitý střípek pro budoucnost,“ dodává učitelka Lenka Paťavová, která má pro účastníky projektu pozitivní vysvědčení. „Vytvořili perfektní tým, který skvěle spolupracuje,“ vyslovila studentům pochvalu. Kladně se vyjadřuje o kooperaci rovněž hlavní koordinátor evropského projektu Francis Gachem. „Jsem opravdu spokojený. V Trutnově jsem posedmnácté, miluji to tady. Vždycky, když budu mít příležitost, tak sem přijedu. Krkonoše a zdejší národní park jsou velmi rozdílné oproti Pyrenejím, ale pro nás velmi zajímavé, s velkou tradicí lovu a dřevařství. Pokaždé nám studijní pobyt přinese něco nového,“ tvrdí francouzský pedagog. „Jenom pivo zůstává stejné,“ dodává odlehčeně.

