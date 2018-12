Dvůr Králové nad Labem - Ve městě a dvou okolních obcích příští rok přibudou další stacionární radary. Ukázalo se totiž, že jsou v dnešní době zřejmě jediným účinným způsobem, jak zpomalit příliš rychlé řidiče.

Radar. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Roman Dolejský

Dosud radary měřily v osmi úsecích na šesti místech. Osvědčily se natolik, že od příštího léta by to mělo být ve dvanácti úsecích na sedmi místech. „Ukázaly se jako vysoce efektivní nástroj při snaze o zklidnění dopravy,“ poukázal dvorský starosta Jan Jarolím.



Odpovídají tomu i čísla z dostupných statistik. Za pouhých šest měsíců roku 2014, kdy provoz radarů začínal, bylo zaznamenáno rekordních 23,5 tisíce přestupků. „Tak vysoké číslo nikdo nečekal. Odhadovalo se, že bude výrazně nižší,“ připomněla mluvčí dvorské radnice Miroslava Kameníková.



Následující rok radary zachytily neuvěřitelných 38 tisíc přestupků, na pokutách se vybralo 30 milionů korun. Tou dobou už se ale zprávy o radarech rozšířily natolik, že v dalším roce 2016 už klesl počet přestupků na necelých 27 tisíc a téměř stejný počet přestupků (25 tisíc) zachytily rady za jedenáct měsíců letošního roku.

Loni počet znovu stoupnul, což ale způsobil výrazný nárůst dopravy z Náchoda. Přes Kocbeře a Choustníkovo Hradiště vedla přes půl roku objížďka. Výraznou část přestupců tvořili polští řidiči.



RADAROVÉ PŘESTUPKY A POKUTY

2014 (od července) 23 500 přestupků 10 milionů vybráno na pokutách 2015 38 000 30 milionů 2016 26 800 21 milionů korun 2017 34 400 17,5 milionů 2018 (do 30. listopadu) 25 000 17,5 milionů



Zavedení úsekového měření prospělo zejména dvěma obcím na hlavním tahu z Trutnova na Jaroměř. „Naše silnice předtím lákala řidiče k rychlé jízdě, chodci neměli šanci bezpečně přejít. Radary situaci jednoznačně vylepšily, provoz se zpomalil. Obávám se ale, že kdybychom je sundali, bezpečnost by se opět zhoršila,“ řekla Eva Rezková, starostka obce Kocbeře.



Také sousední Choustníkovo Hradiště dřív kvůli bezohledným řidičům trpělo. Z kopce od Trutnova se totiž někteří ani nesnažili brzdit, a středem obce projížděli výrazně vyšší rychlostí než povolenou padesátkou. „Někteří k nám doslova vlítli. Přitom tady máme přechody pro chodce, autobusové zastávky, motorest a vyšší pohyb dětí. Radary to vylepšily, subjektivně to vypadá, že to funguje,“ prohlásil místostarosta Jaroslav Macháček.



Po dobrých zkušenostech se o radary hlásí i další obce. Například v Nemojově a Zdobíně. „Většinou to je i kvůli absencím chodníků. Proto přidáme radar i v naší okrajové části Vorlech, kde nemáme chodníky, kde nám chodí spoustu lidí, včetně dětí do školy, a kde potřebujeme dopravu aspoň tímhle způsobem korigovat,“ zdůraznil dvorský starosta Jan Jarolím. Ve Vlčkovicích měli dosud radar jen v jednom směru, od příštího roku tam bude obousměrný.



Všechny radary jsou v místech se souvislou zástavbou. „Pokud budou lidé jezdit podle předpisů, nic je nepostihne. Navíc radary jsou úsekové, takže i když řidič vjede náhodou rychleji do měřené části, má ještě dost času se před výjezdem na padesátku dostat,“ dodal dvorský starosta Jan Jarolím.



Radary umístí Dvůr po domluvě s dopravní policií během příštího roku. Nejprve ale musí ve výběrovém řízení najít nového pronajímatele radarů.

KDE JSOU NYNÍ RADARY:

Choustníkovo Hradiště, Kocbeře - dvě obce, kde se měřilo obousměrně.

Dolní Dehtov, Lipnice, Vlčkovice a Tyršova ulice ve Dvoře Králové - místa s radary v jednom směru.



KDE PŘIBUDOU RADARY:

Vlčkovice budou mít nově radary v obou směrech

Zdobín, Nemojov, Vorlech - umístění nových radarů.