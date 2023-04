Obce radary vítají

Instalování radarů obce vítají. „Usilujeme o něj delší dobu. Až se otevře dálnice na polské straně a naše dálnice nebude dostavěná, očekáváme obrovský nárůst dopravy. Chceme proto zvýšit bezpečnost, především v centru obce, kde jsou nepřehledné úseky. Jakmile se česká dálnice postaví, doprava se zklidní a radary by měly jít pryč,“ uvedl starosta Bernartic Radek Hojný.

Také Mladé Buky instalaci radaru kvitují. „Dlouho jsem žádala městský úřad v Trutnově, aby radar v Hertvíkovicích byl. Silnice první třídy tam je široká a svádí k rychlé jízdě, kamiony to tam hodně valí. Úsekový radar tam bude do doby, než se postaví cyklostezka,“ řekla starostka Mladých Buků Lucie Potůčková. Z Hertvíkovic se poté úsekový radar přesune do městské části Trutnova Babí.

Jasno mají i ve Zlaté Olešnici. „Jsme šťastní, že radary pro Zlatou Olešnici trutnovské zastupitelstvo schválilo. Očekáváme zklidnění dopravy a větší bezpečnost,“ zajásala starostka obce Eva Kmiećová.

Kolem úřadu svištěl rychlostí 132 km/h

„Dlouhodobě se potýkáme s navýšením dopravy jak z polské, tak z české strany. Lidé přes nás například jezdí do Polska za levnými nákupy. Točí se tady hodně aut, narostla nákladní doprava. Proto jsme si pořídili alespoň monitorovací radary, které statisticky zaznamenávají počet a rychlost vozidel. Výsledky posíláme na Ředitelství silnic a dálnic a městský úřad v Trutnově, aby bylo vidět, že nárůst dopravy a nekázeň řidičů máme podložené fakty,“ popsala situaci starostka Zlaté Olešnice.

Řidiči se řítí vesnicí výrazně nad povolenou padesátkou, nezřídka stokilometrovou rychlostí. Radary zachytily rekord 8. července 2022 v 18.58, kdy šofér prosvištěl kolem obecního úřadu rychlostí 132 kilometrů v hodině.

Trutnov si od stálého úsekového měření slibuje také to, že částečně rozváže ruce strážníkům, kteří v okolních obcích měřili rychlost průběžně. „Naši strážníci se budou moct věnovat jiným záležitostem ve chvíli, kdy za ně některé úseky pohlídá radar,“ zmínil Rosa.

Trutnov bude jako obec s rozšířenou působností vyřizovat administrativu, tedy obesílání řidičů a vybírání pokut. Bude kvůli tomu muset nabrat nové zaměstnance na správní oddělení, které agendu vyřizuje. „Nicméně hledáme i softwarové řešení, které by snížilo na minimum počet pracovních úvazků, které budou potřeba zřídit,“ dodal starosta Trutnova.

Radary odhalily téměř 40 tisíc přestupků

Radary v Mladých Bukách odhalily v roce 2022 celkem 9027 přestupků. „Ve výzvě, odeslané Městským úřadem Trutnov, bylo zaplaceno 7 milionů korun, ve správním řízení pak dále bylo příkazem uloženo 1,88 milionu korun,“ upřesnila mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

Ve Dvoře Králové nad Labem a okolí jsou kamery úsekového měření rychlosti umístěny v 7 lokalitách, kde monitorují 12 úseků. V roce 2022 zaznamenaly 27 668 přestupků, dvorská radnice vybrala 16,8 milionu korun. „V roce 2022 překračovali řidiči nejčastěji povolenou rychlost na silnici I. třídy v Choustníkově Hradišti, kde jsme zaznamenali 12 806 přestupků, a na silnici II. třídy ve Zdobíně, kde se jednalo o 6 833 přestupků,“ sdělila mluvčí královédvorské radnice Miroslava Kameníková.

„Zařízení jsou umístěna v místech se souvislou zástavbou kvůli zvýšení bezpečnosti silničního provozu v rizikových úsecích na frekventovaných silnicích I. a II. třídy. Vybrané úseky byly vytipovány ve spolupráci s obcemi ze správního obvodu Dvůr Králové nad Labem. S umístěním kamer souhlasila dopravní policie, která úseky schválila. Měření rychlosti provozuje Městská policie Dvůr Králové nad Labem, která údaje dále zpracovává,“ doplnila Kameníková.

Radarů v Česku přibývá

Navyšování počtu úsekových radarů v obcích je v Česku v poslední době trendem. Zatímco ještě před čtyřmi lety pracovníci Českého metrologického institutu (ČMI) evidovali a okolkovali 118 úsekových radarů, loni jich na českých silnicích bylo už 183 a letos do konce června dostalo kolek od ČMI dalších 88 úsekových radarů.

„V posledních letech počet těchto radarů rostl. Na druhou stranu jsou pořád úsekové rychloměry výrazně méně četné než stacionární rychloměry měřící okamžitou rychlost vozidel,“ uvedl generální ředitel ČMI Jiří Tesař.

ÚSEKOVÉ RADARY NA TRUTNOVSKU

Mladé Buky (obousměrně)

Dvůr Králové nad Labem - ulice Vorlešská, Lipnice

Choustníkovo Hradiště (obousměrně)

Kocbeře (obousměrně)

Nemojov (obousměrně)

Vlčkovice v Podkrkonoší (obousměrně)

Zdobín (obousměrně)

DALŠÍ RADARY V KRAJI

Náchodsko: Nové Město nad Metují, Dolany

Rychnovsko: Dobruška, Lípa nad Orlicí

Hradecko: od 1. května 2023 bude v Hradci Králové bude na přestupky dohlížet 12 kamerových bodů. Úsekové měření bude v Koutníkově ulici a ulici Antonína Dvořáka. Šest radarů bude měřit okamžitou rychlost v ulicích Úprkova, Lhotecká, Zborovská, Pouchovská, na Pražské třídě a třídě SNP. Kamery budou jízdu na červenou hlídat na křižovatkách v Okružní ulici a na Rašínově třídě.