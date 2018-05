Radary v Mladých Bukách zůstanou. Zklidnily dopravu a ochránily chodce

Mladé Buky – Další čtyři roky bude Mladé Buky hlídat průjezdový radar. Jeho provoz na hlavním tahu do hor se osvědčil, radnice proto uvítala prodloužení nájemních smluv.

Radar. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Roman Dolejský

V nebezpečném úseku, který do Krkonoš přivádí návštěvníky od Hradce Králové, se po umístění radarů zklidnila doprava. „Úsek je výrazně bezpečnější, situace bývala neúnosná. Přítomnost radarů jednoznačně vítáme. I proto, že provoz na silnici rok od roku narůstá,“ řekla starostka Mladých Buků Lucie Potůčková.



Silnice v Mladých Bukách je jedním z nejnebezpečnějších úseků ve východních Čechách. V minulosti se tu množily závažné nehody i úrazy. Zlom přišel právě s instalací radarů v roce 2013.



Statistiky slova starostky potvrzují. Nárůst počtu vozidel je totiž markantní. Zatímco v roce 2014 tu v červencových dnech radary zaznamenaly v průměru 2500 projíždějících vozidel v jednom ze směrů. Vloni už to byl dvojnásobek.



„Doprava se zintenzivnila i díky Stezce v korunách stromů, která vyrostla v Janských Lázních. Stále tu proudí také polská vozidla na cestě do horských středisek,“ upozorňuje Lucie Potůčková. „Na druhé straně obce za silnicí leží fotbalový i baseballový stadion, děláme tu pravidelně také vlastní akce. Hustota pohybu je tu proto vysoká,“ říká mladobucká starostka.



Radnice v Mladých Bukách v minulosti uvažovala, že by přes rušnou silnici postavila lávku. „Celé místo je však velmi komplikované. Je tam železnice, silnice a navíc horkovod. Náklady na stavbu nadchodu by pro Mladé Buky byly astronomické. Jsem proto ráda, že tu radary zůstanou,“ řekla starostka Mladých Buků.



Provoz radarů zajišťuje radnice v Trutnově. Mladobuckému městysu administraci neumožňuje zákon ani nedostatek personálu.



Na městském úřadu v Trutnově obhospodařuje fungování radaru zhruba šest osob. Město z jeho provozu profituje. „Za loňský rok činily příjmy zhruba 11 milionů korun. Je ale třeba odečíst náklady na mzdy pracovníků, poštovné a další administrativní úkony ve výši zhruba 800 tisíc korun. Výdaje se šplhají ročně do výše 5 milionů korun,“ sdělila Michaela Dědková, mluvčí trutnovské radnice. „Nelze ale zapomínat na to, že město také doplácí na výkon státní správy,“ doplnila.