Posledního ledna letošního roku instalovala Zlatá Olešnice v obci na třech místech sčítače dopravy a radarové informativní měřice rychlosti. Radary, kvůli kterým pokutu nedostanete, ale zaznamenají rychlost, kterou v obci jedete, potvrdily, co se už ve Zlaté Olešnici vědělo. Řidiči se řítí vesnicí výrazně nad povolenou padesátku, nezřídka stokilometrovou rychlostí. Radary zachytily rekord 8. července v 18.58, kdy šofér prosvištěl kolem obecního úřadu rychlostí 132 km/h. Zhruba za rok za to bude mastná pokuta, v obci se totiž objeví stálé úsekové radary a za překročení rychlosti se bude platit.

Úsekové radary budou příští rok

„Jsme šťastní, že radary pro Zlatou Olešnici byly schváleny. Očekáváme zklidnění dopravy a větší bezpečnost,“ zajásala starostka Kmiećová poté, co trutnovské zastupitelstvo v pondělí odsouhlasilo umístění úsekového radaru. Trutnov bude jako obec s rozšířenou působností vyřizovat administrativu, tedy obesílání řidičů a vybírání pokut, stejně jako v případě dalších okolních obcí Bernartic, Libče a Mladých Buků - Hertvíkovic. Tam se úsekové radary nově v průběhu příštího roku také objeví.

„Nejde nám o zvýšení příjmů města, ale o zvýšení bezpečnosti v obcích,“ zdůraznil starosta Trutnova Michal Rosa. „Příprava umístění radarů bude trvat zhruba rok, objevit by se měly v obcích koncem příštího roku. Přesná místa se budou upřesňovat s dopravním inspektorátem Policie ČR. My můžeme měřit tam, kde nám to dovolí. Budeme potřebovat nové zaměstnance na správní oddělení, nicméně hledáme i softwarové řešení, které by snížilo na minimum počet pracovních úvazků, které budou potřeba zřídit,“ uvedl Rosa.

Alarmující výsledky měření

Ve Zlaté Olešnici už radary letos jsou, ale zatím jen kvůli monitorování situace. Půl roku byly v obci tři, nyní tam zůstávají dva na začátku a konci vesnice. „Dlouhodobě se potýkáme s navýšením dopravy jak z polské strany, tak z české strany. Lidé přes nás například jezdí do Polska za levnými nákupy. Točí se tady hodně aut, narostla nákladní doprava. Proto jsme si pořídili alespoň monitorovací radary, které statisticky zaznamenávají počet a rychlost vozidel. Výsledky posíláme na ŘSD a městský úřad v Trutnově, aby viděly, že nárůst dopravy a nekázeň řidičů máme podložené fakty,“ vysvětlila starostka.

Výsledky byly dost alarmující na všech místech a podle Evy Kmiećové Zlaté Olešnici pomohly při vyjednávání s ŘSD. Obec po státní firmě požaduje vybudování bezpečnostních prvků. Nejvíc jí scházejí chodníky.

„Lidé z ŘSD reagovali pružně. Vyhotovili bezpečnostní studii, navrhli opatření. Umístili v obci zrcadla v místech, kudy lidé vyjíždějí z místních komunikací na hlavní silnici. Doplnili svislé dopravní značení v průjezdním úseku obce. Změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích zdůrazňuje dopravní značení Pozor pohyb chodců. Pracuje se také na vodorovném dopravním značení s důrazem na dodržování předepsané rychlosti v obci,“ vyjmenovala Kmiećová.

Největší změnou je posunutí dopravního značení vymezujícího začátek a konec obce zcela mimo zástavbu, ve směru od Bernartic. „Vnímám to jako zásadní a vstřícný krok,“ ocenila starostka.

Dopravní prvky jako podmínka souhlasu

Zajištění bezpečnosti v obci si dala Zlatá Olešnice jako podmínku pro vydání souhlasného stanoviska s projektovou dokumentací pro stavební povolení na úsek D11, která přes obec povede. „Zlatá Olešnice není primárně proti dálnici. Naopak bychom byli rádi, kdyby dálnice stála už teď. Naše obec má hlavně snahu docílit toho, aby stát za sebe převzal zodpovědnost k zajištění bezpečnosti v naší vesnici,“ objasnila postoj starostka.

Po posledních jednáních přímo s ředitelem ŘSD Radkem Mátlem a ředitelem krajské Správy ŘSD v Hradci Králové Markem Novotným nastal výrazný posun k lepšímu. Vedle nového dopravního značení, které ŘSD instalovalo, bude Zlatá Olešnice žádat stát o dotaci na chybějící chodníky.

„Už jsme se posunuli a vyjasnili si některé věci. Naše souhlasné stanovisko s projektovou dokumentací pro stavební povolení je před vydáním. Souhlas jsme vydali už s dalšími dokumenty, které souvisí s dálnicí, abychom nezdržovali práci geodetů, vodohospodářů a dalších institucí, které budou na přípravě stavby dálnice pracovat,“ dodala Eva Kmiećová.

