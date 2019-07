Když Jiří Menzel natáčel v roce 2006 film Obsluhoval jsem anglického krále a hledal pro některé scény zubožený kostel, volba padla na Vrchní Orlici.

Z fleku by zde mohl natáčet znovu. Dveře jsou tu dokořán. Kdo vejde dovnitř, hned pocítí tu zvláštní atmosféru, jako by se tu zastavil čas - ticho, prázdné lavice, holé, místy trhlinami poznamenané zdi zbavené jakékoli výzdoby. Místo, kde pod modře vymalovanou klenbou stával bohatě zdobený oltář s obrazem, dnes zeje prázdnotou a zub času hlodá i na dřevěném obložení balkonu.

Chátrajících kostelů, kterým pomalu zvoní hrana, je v krajině Orlických hor rozeseto více. Benefičních akcí na jejich záchranu přibývá, ale nestačí. Už 15 ročníků má za sebou festival Mezi horama na Vrchní Orlici, který pořádá spolek Magdalena Bartošovice v Orlických horách. Vybrané peníze pomohly třeba k opravě střechy. „Vše kromě střechy jsme dělali svépomocí,“ dodává Petr Zámečník ze spolku Magdalena.

„Někdy se muselo zaplatit i posekání trávy, nebo alespoň benzin do sekačky, malta na opravu vstupní zdi, lepenka na pokrytí márnice. Prostě údržba. Dále jsme pořídili tři velká nová okna, dvoje dveře a došlo na repasi a přesklení dalších tří oken,“ pokračuje Petr Zámečník.

Práce na kostele, který je od roku 2012 kulturní památkou, je podle něj stále dost: „Co se týče dalších oprav, jedná se o osazení osmi nových oken, kde je již potřeba odborná firma s lešením, dále odvodnění objektu a zajištění mrazových trhlin ve zdivu. Současná podoba kostela se zachová, počítá se s opravou fasády, okenic ve věži a uvnitř půjde o opravu padající omítky. Bude zde instalována prezentace česko-polského pohraničí minulost a dnešek.“

Už nyní svatostánek slouží pro příležitostné bohoslužby, kulturní akce a pro jeho neopakovatelnou atmosféru si ho vybírají i snoubenci ke svatebním obřadům.

Sedloňovskému kostelu chybí na opravu 4,5 milionu

„Zachraňme společně kostely Sedloňově,“ vyzývají iniciátoři sedloňovské sbírky. Tamní kostel Všech svatých pamatuje tři století. Už čtyři roky je zavřený. Kvůli poškození stropu a konstrukce krovu statik kostel zavřel. Došlo sice k zajištění poškozených konstrukcí, ale s vlastní opravou se neučinilo doposud nic. Přitom na opravu je vydáno stavební povolení. Kostel je z poloviny zaplněn lešením a jeho vnitřní zařízení včetně oltářů a varhan chátrá. „Náš krásný kostel pomalu, ale jistě podléhá zkáze!“ upozorňují zastupitelé Sedloňova.

Obec je rozhodnuta kostel zachránit, aby se tu opět konaly bohoslužby a kulturní akce. Na základní opravy však potřebuje částku 4,5 milionu korun.

Veřejné sbírky přitom vznikají i na záchranu varhan, jako těch vzácných, ale červotočem nahlodaných v nedaleké Olešnici v Orlických horách . S opravou některých svatostánků v Orlických horách pak pomohly na některých místech i sbírky, do nichž přispěli němečtí rodáci.

Na kostely na Broumovsku přispívají i návštěvníci

Na opravu stále čekají i některé kostely takzvané broumovské skupiny. Peníze na rekonstrukci těchto architektonických skvostů od mistrů Dientzenhoferových se střádají i díky turistům. Osm unikátních barokních kostelů na Broumovsku je totiž letos opět otevřeno veřejnosti. Lidé do nich mohou zavítat každé prázdninové úterý a v sobotu, tedy i mimo konání bohoslužeb. Hned první sobotu toho využilo přes sto lidí.

„Letos je to už popáté, co jsme se rozhodli otevřít přes červenec a srpen kostely veřejnosti a opět jsme po dohodě s místními zvolili jeden všední a jeden víkendový den,,“ sděluje broumovský děkan Martin Lanži, který je hlavním organizátorem akce. Slibuje si od ní nejen zvýšení zájmu o kostely i oblast Broumovska, ale doufá právě i ve výběr finančních prostředků na další opravy. Naději mu dává poměrně vysoká návštěvnost, kdy hned první sobotu do kostelů zavítalo přes sto lidí, předně do těch blíže Broumov.

„Loni jsme od EU, Královéhradeckého kraje a dalších dárců získali 42 milionů na opravu kostelů ve Vernéřovicích, v Ruprechticích a v Heřmánkovicích. Všechny plánované opravy by měly být hotové příští léto, kostelů je ale osm, proto se hodí každý další dar,“ říká dále Lanži s tím, že vernéřovský kostel už má novou fasádu téměř kompletní, dokončuje se i ta ruprechtická, kdy kostel čeká ještě i na výměnu střešní krytiny. S opravami střechy a krovu u kostela v Heřmánkovicích se začne po prázdninách.

Opravy zvýší šance na zapsání do seznamu UNESCO

„Pro letošek jsme se rozhodli opustit koncept čistě dobrovolného vstupného a přešli jsme na doporučené vstupné dvacet až padesát korun s tím, že každý návštěvník přispěje svým dílem na opravu kostelů,“ doplňuje Lanži.

„Realizování co největšího počtu oprav je důležité i z toho důvodu, že se snažíme získat pro kostely i celou oblast Broumovska zápis v seznamu kulturního dědictví UNESCO. A jak vidíme na příkladu hřebčína v Kladrubech, je nutná dlouholetá usilovná práce velkého počtu lidí. Velmi ale pomáhá, když už je oblast navštěvovaná a památky jsou opravené. Zdevastované kostely na seznam UNESCO nikdo nedá,“ komentuje nutnost podpory podobných akcí europoslanec Tomáš Zdechovský, který oblasti dlouhodobě pomáhá se zviditelněním a v Bruselu uspořádal několik prezentací, aby Broumovsko bylo zmiňováno i v evropských turistických průvodcích.

„Konkrétně toto byl poměrně jednoduchý úkol, protože i když tu mluvíme o nutných opravách, pořád je ta architektura i příroda okolo jedinečná a rozhodně stojí za to místo navštívit. Neznám nikoho, kdo by litoval, a všichni mi jen říkají, že se na Broumovsko rádi podívají znovu,“ dodává Zdechovský.

V jednotlivých kostelích se navíc po celé léto konají koncerty klasické hudby, a to v rámci festivalu Za poklady Broumovska.

Kostel Zvěstování Panny Marie v Úlibicích na Jičínsku je podle duchovního správce farnosti Josefa Kordíka nejvíce zanedbaný z celého regionu. Opadaná omítka zvenčí i uvnitř, havarijní stav krovů, poškozená střešní krytina a další závady charakterizují objekt, který si v roce 2016 připomněl své tří sté narozeniny. Obec už v roce 2014 iniciovala schůzku s památkáři a zástupci církve, aby se domluvili na postupu prací, který povede k záchraně památky ve vlastnictví církve. Od té doby církevní stánek chátrá dál. „Obec o kostel nemá zájem a my ho nepotřebujeme. Bohoslužby tu nikdo nenavštěvuje a my nemůžeme zachraňovat zříceniny,“ vyslovil verdikt nad úlibickým kostelem farář Kordík.

V barokním kostele Nejsvětější Trojice v Pilníkově na Trutnovsku se v roce 2006 zřítila klenba s malovaným stropem a od té doby je stále zavřený. V lednu 2006 došlo ke zřícení střední části klenby lodi a v srpnu 2006 ke zřícení klenby v sakristii. V současnosti je uvnitř postavené lešení z šesti kilometrů trubek a kostel se rekonstruuje. Mimo věž má novou střechu. Loď kostela je provizorně staticky zajištěna stažením ocelovými lany přes horní malá okénka, statika sakristie již narušená není a opravená je i klenba, statika presbytáře se zajišťuje. V lodi kostela je postaveno lešení, které podpírá zbytek klenby. Věřící využívají pro mše a obřady opravenou místní kapli u vstupu do kostela.