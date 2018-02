Radnice hledají volební kandidáty. V obcích není zájem o veřejné funkce

Trutnovsko - Lidé nemají zájem o místa v zastupitelstvech obcí. Třeba v Bílých Poličanech na podzim znovu nebude mít kdo kandidovat. „Nikoho to nezajímá,“ stýská si tamní místostarosta.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Michal Fanta

Lidé z Trutnovska na podzim půjdou k volbám už počtvrté. Nejprve za začátku roku vybírali senátora, ve dvou kolech prezidenta a v říjnu je, stejně jako zbytek republiky, čekají komunální kandidáti. Volit tentokrát budou své sousedy, kteří budou po čtyři roky určovat ráz obcí a měst.

Leckde však může nastat problém. Třeba v Bílých Poličanech, tady nebyl o místa v zastupitelstvu zájem už před čtyřmi lety. Neočekává se ani letos.

„Lidé zájem nemají,“ cítí místostarosta obce Jan Kafka. Sám je zaměstnaný jako opravář vysokozdvižných vozíků a přiznává: „Kdyby mi z úřadu nepřinesli přihlášku do voleb až pod nos, sám bych do toho z vlastní iniciativy taky nešel.“

Bílé Poličany mají neuvolněného starostu. Vedení obce podnikateli Petru Baudyšovi umožňuje i určitá časová flexibilita. Původně přitom mělo být současné zastupitelstvo devítičlenné, už před volbou ale bylo jasné, že všichni kandidáti projdou. Přihlásilo se totiž jen osm zájemců…

Co do jmen je přitom obsazení zastupitelstva úsměvné. Zasedají v něm dva Petrové Baudyšové, manželé Tereza a Jan Kafkovi nebo dva Jaroslavové Stejskalové a Tomáš Stejskal. Jmennou synchronnost narušuje jen Jiří Hák.

„Pokud zjistíme, že někdo bude končit, budeme mít velký problém sehnat jeho nástupce. Museli bychom třeba upravit počet zastupitelů,“ předesílá místostarosta, který svou funkci plní v prvním volebním období.

Zájem o veřejné dění je v Bílých Poličanech všeobecně minimální. Ačkoliv zastupitelstvo zasedá zhruba jednou za měsíc, názory nemá komu prezentovat. „Občas se stane, že někdo veřejné zasedání navštíví. Ale v podstatě je to jen tehdy, pokud se projednává věc, která se ho týká. Jinak jsme bez hostů,“ potvrzuje Jan Kafka.

Volební období zastupitelů obcí a měst skončí na podzim. Už během prázdnin však musí být zaregistrováni kandidáti, k volbám se půjde v říjnu. Zatímco ve městech obvykle není s naplněním kandidátek problém, menší obce se potýkají s nezájmem o veřejnou funkci pravidelně.

„Není tajemstvím, že do práce v zastupitelstvu malých obcí se nikdo příliš nehrne. Bez zastupitelů ale obec fungovat nemůže. Proto hledáme kandidáty do obecního zastupitelstva,“ vyzvalo už během února například vedení Suchovršic, aby se lidé začali zajímat o dění na radnici. „Pokud má někdo chuť a zájem podílet se na spolurozhodování o obecních záležitostech, má návrhy na zlepšení života v obci, rádi ho uvidíme jako osobu kandidující do zastupitelstva,“ vyzval v jakémsi náborovém dopisu úřad v Suchovršicích.

Strašákem pro současné vedení obcí je nucená státní správa, která omezí investice obce na absolutní minimum. Proto se starostové i na nejmenších vesnicích snaží přimět lidi k zájmu o veřejné dění.