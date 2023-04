Radši ušetříme na sobě než na zvířatech. V tom se shodují majitelé domácích mazlíčků z Trutnovska. Za krmení pro ně musí sáhnout hlouběji do kapsy, ale omezovat je odmítají.

Fík Terezy Muchové spořádá za měsíc dvanáctikilový pytel granulí. | Foto: Tereza Muchová

Jitka Hloušková z Volanova se stará o čtyři psy se zdravotními indispozicemi, o víkendech ještě o jednoho dalšího. „Stojí to velké peníze. Ceny rostou, k tomu ještě péče veterináře. Staráme se také o psa s cukrovkou, pro něj stojí malá speciální konzerva 45 korun. Desetikilový pytel granulí jsem kupovala za dva a půl tisíce, teď už stojí 2900 Kč. Mám jorkšíry, ti to mají zhruba na měsíc. K tomu dostávají další dobrůtky,“ vypočítává Jitka Hloušková. Omezovat zvířata ale odmítá, raději si něco odepře sama.

„Spíš něco odpustíme my, než abychom omezovali zvířata. Určitě by šlo kupovat levnější granule v supermarketu, ale to nejde, touhle cestou nejdeme. Snažíme se dávat psům to nejlepší,“ má jasno.

Podobně je na tom Tereza Muchová z Trutnova, která má doma velkého psa Fíka, králíka Huga a morče Agy. „Rodinné nákupy jsme lehce zredukovali, ale zvířecí výdaje omezit nejdou,“ potvrzuje.

„Fík má dvanáctikilový pytel granulí na měsíc. Jejich cena vzrostla zhruba o 250 korun. Fík je na ně zvyklý a vyhovují mu. Nejde proto změnit granule za jiné, levnější. Také králík Hugo a morče Agy jsou zvyklí na své granule, seno a podestýlku z pilin. Měsíční výdaj na zvířátka je okolo dvou tisíc korun. A to nemluvím o výdajích na veterinární péči,“ říká Tereza Muchová.

Fakt, že je podobný přístup častý, potvrzuje Jan Hlava, majitel obchodu Kočkapes.com ve Vrchlabí. „Lidé si spočítají, že co ušetří na krmivu, to dají následně do veterináře a to může v důsledku výrazně převýšit spotřebu krmiva. Lidé proto radši dopřejí svým mazlíčkům,“ tvrdí.

Také jeho obchod musel navýšit ceny. „Zdražilo a zdražuje bohužel všechno a nevyhnulo se to ani krmení a příslušenství. Myslím si, že je to logické. Tento jev se projevuje na nákupech zákazníků, snažíme se ale mít jak kvalitní krmivo, tak doplňky, které jsou levnější a nejsou to přitom úplné blafy jako v supermarketu,“ dodává.

Podle Kataríny Thořové, která žije v Kalné Vodě s psem Baddym a dvě kočkami, zvířata poznají, jakmile je začnete šidit na jídle. „Na rozdíl od lidí se oblbnout nedají,“ podotýká.

„Na zvířatech nešetříme, i když to stojí hodně peněz. Místo levnějšího krmení kupujeme pravidelně kvalitnější, pro zvířata je to důležité. Pytel granulí pro našeho psa stojí 1700 Kč a má ho na měsíc a půl. K tomu dostává dobrůtky z řeznictví, má rád vnitřnosti, žaludky, játra, ale největší lahůdkou pro něj je sušené kuřecí maso. Pro kočky kupujeme granule u veterináře,“ popisuje partner Thořové Stanislav Martínek. Jako dobrůtku pro kočky vypíchl masové kapsičky. „Taky je zdražili, přitom snížili gramáž. Takže místo jedné kupujeme dvě,“ poukazuje na fintu výrobců.

Petra Kovářová ze specializované trutnovské prodejny Svět zvířat připouští, že zákazníci šetří a nekupují tolik krmení. „Všeobecně zdražilo všechno krmení a veškeré potřeby pro zvířata, nejvíce granule a konzervy,“ potvrzuje aktuální stav.

Nárůst cen krmení se výrazně dotýká i Safari Parku Dvůr Králové, kde žijí čtyři tisíce afrických zvířat. Za poslední rok se zvýšily náklady zhruba o 20 procent. Nejvíce vzrostly ceny granulovaných krmiv, ryb a ovoce a zeleniny, nárůst je nejvíce patrný u kopytníků, rybožravých ptáků a primátů, želv. Zvířata ve Dvoře Králové v roce 2022 spotřebovala krmivo za více než 14,5 milionu korun. Pro srovnání: měsíční náklady na krmiva pro jednoho tučňáka jsou 550 Kč, pro jedenáctičlennou skupinu lvů 50 tisíc korun, pro jednoho lva průměrně 4 tisíce Kč. Tučňák měsíčně spotřebuje 13 kg krmiva, lev 100 kg. Safari parku pomáhá akce Pozvi zvíře na oběd, při které lidé po internetu kupují vybraným zvířatům krmení, v roce 2022 tímto způsobem získal 246 tisíc korun.