Během posledních let se vystřídalo několik majitelů třípatrové hornické budovy vedle vlakového nádraží. Před pěti lety ji získala v dražbě finančního úřadu IT firma z Valašska. Plánovala tam úložiště baterií, od obce chtěla odkoupit pozemky kolem budovy. S tím narazila, stejně jako s vizí postavit v jejím okolí jednu až tři větrné elektrárny. Po zmařeném záměru dezolátní objekt prodala pražské firmě Voldrich, která se mimo jiné zabývá realitami. A opět se nic neděje. "Objekt má několikátého vlastníka a vždy to dopadlo podivně," poznamenal starosta Radvanic Tomáš Němec.

"Vlastníka jsme již před rokem upozornili, aby zabezpečil objekt, který je v havarijním stavu a hrozí tam nebezpečí úrazu. Už tam jednou zasahovali hasiči. Za majitele se vyjádřil zástupce realitní kanceláře s tím, že provede zabezpečení, ale rok se vůbec nic neděje. Budova tak nadále chátrá, je na zlikvidování," popsal situaci Tomáš Němec. Novinkou je, že na pozemcích areálu VUD bývalého dolu Kateřina vznikne fotovoltaická elektrárna.

Bývalá budova Východočeských uhelných dolů v Radvanicích je v dezolátním stavu.Zdroj: Deník/Jan Braun

Další dědictví hornické činnosti, bývalý Důl Kateřina I (za dob komunismu Stachanov), získala obec před dvěma lety bezplatně od státu do svého vlastnictví a má s ním zajímavé záměry.

"Po desetiletém úsilí jsme bývalý důl získali s podmínkou, že deset let nebude využívaný pro komerční účely. Bylo to složité, situaci dokonce posuzovala Evropská komise a byli jsme ve stejné škatulce s obrovským hnědouhelným dolem v Mostě, ze kterého vzniklo jezero. U nás jde o přehašenou haldu, kde jsou pěšiny po vrstevnici. Pozemek plánujeme do budoucna využít jako další rozvojovou lokalitu pro výstavbu domků v obci, mohlo by tam vzniknout 10-12 parcel," prozradil plány starosta Radvanic.

Bývalou čistírnu důlních vod bychom chce obec z poloviny proměnit na multifunkční sál pro spolky a veřejnost, venku v blízkosti fotbalového hřiště by mělo vzniknout pódium pro kulturní akce a sportovní vyžití pro veřejnost jako pumptrack či workoutové hřiště.

V kontrastu se zoufalým stavem budovy VUD vyčnívá příběh kaple sv. Josefa v místní osadě Slavětín, kterou proměnila rekonstrukce nových vlastníků, manželů Kasperových. Známý trutnovský podnikatel, který ve Slavětíně žije, získal kapli z roku 1911 v dražbě. "Byla to zpustlá ruina hrozící pádem, nyní to je dominanta Slavětína, ze které se stává zajímavý cíl pro turisty i cyklisty. Manželé Kasperovi kapli úžasně proměnili. Chceme tam umístit i dobíjecí stanici pro elektrokola a posezení pro turisty," uvedl starosta.

Kaple sv. Josefa ve Slavětíně prožila radikální změnu. Její vlastníci, manželé Kasperovi, proměnili chátrající ruinu v působivé místo.Zdroj: Miloš Šálek

Rovněž příběh vlastnictví kaple je poměrně svérázný. V době, kdy patřila obci, ji za symbolickou korunu odkoupili majitelé zbrojařské firmy z Pardubicka se záměrem vybudovat tam katolické centrum mládeže. Neoficiálně chtěli postavit lovecký srub. Nic z toho nebylo, zbrojařská firma skončila v konkurzu a kaple po manželských sporech vlastníků v dražbě. V ní odkoupili kostelík v roce 2018 manželé Kasperovi. V dražbě ho získali za 130 tisíc korun a do jeho obnovy vložili z vlastních prostředků miliony korun. Od roku 2020 se pyšní úplně novým hávem. Proměna je to obrovská.