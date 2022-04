Připravujeme revitalizaci sídliště celkově za 23,5 milionu korun. To je obrovská částka na tak malou obec, jakou jsme my. Rekonstrukci parkoviště, chodníků, veřejného osvětlení máme vždy na dvě etapy. Byl by to ohromný přínos, protože jsou problémy s chodníky, chybí osvětlení, parkovací plochy jsou nevyhovující a chceme navýšit jejich kapacitu. Stavět budeme víceúčelové hřiště u školy, které bude sloužit i pro veřejnost. Náklady na vybudování jsou 5,3 milionu, dotace pokryje 4 miliony korun. Stavební práce začnou v polovině dubna. Loni jsme rozjeli rekonstrukci starého veřejného osvětlení za 1,3 miliony korun, dotaci máme 655 tisíc.

Chystáme opravu místní komunikace, která navazuje na krajskou silnici, a mostu, který je ve špatném stavu, za 4,5 milionu korun, zažádali jsme o dotaci 3,5 milionu. Obnovíme také hroby vojáků z druhé světové války, na které přispěje ministerstvo obrany. Oproti jiným obcím máme obrácený problém, potřebovali bychom snížit kapacitu čistírny odpadních vod. Ta byla postavená v době existence uhelných dolů pro 2,5-3 tisíce obyvatel. Během doby covidu se nám osvědčilo informování občanů přes mobilní aplikaci. Zjistili jsme, že je to dobrý pomocník. Občané mají možnost hlášení závad, vyfotit a lokalizovat místo problému, hlásí se jich stále více.

Co vás trápí v dopravě?

V celém regionu nás dost trápí údržba a financování oprav pro nás hlavních silnic jak směr Náchod, tak hlavně Trutnov. Zde byly v době před covidem komunikace enormně vytížené a to hlavně v turistické sezóně. Na Adršpach a Teplice nad Metují jezdí ve směru od Trutnova denně tisíce osobních aut a stovky autobusů. Do toho se průjezdně zkapacitnil viadukt v Poříčí, což je dobře pro průmysl v regionu, ale na silnicích, kde mají problém se v určitých úsecích vyhnout osobák s autobusem, tak sem zajíždějí i kamiony. Nehodovost stoupá, ničí se vodovody a kanalizace, nejsou chodníky. Silnice nejsou stavěny na velké autobusy, kamiony a hlavně intenzitu dopravy. Toto potvrdil i dopravní inženýr Policie ČR. Kraj jako správce komunikace byl již několikrát požádán o zařazení této do budoucna potencionálně více namáhané komunikace, kde bude sjezd z dálnice v Poříčí, mezi plánované investice s řešením budoucího havarijního a v současné době nevyhovujícího stavu úseku Poříčí - Adršpach. Dosud dochází jen ke klasickému lepení děr.

