Špindlerův Mlýn - Mnichov, Stockholm a od pondělí také Špindlerův Mlýn. To jsou jediná tři místa na světě, kde se můžete ponořit do bazénu aquaparku a proplout přitom dobrodružným královstvím hlubokého oceánu.

Ze sjezdovky rovnou do oceánu. Vodní virtuální realita zavede návštěvníky aquaparku do působivého prostředí podmořského světa. | Foto: Ballast Company

Potkáte v bezprostřední blízkosti obrovské velryby, žraloky kladivouny, želvy, podmořskou flóru s korálovými útesy, proplujete vrakem lodi až do tajemné jeskyně. Umožňuje to první vodní virtuální realita DIVR. Novinka pochází ze Silicon Valley v Kalifornii, světového centra počítačového a technologického průmyslu. Pozemky na nejlukrativnějších místech tam stojí tolik, co na newyorském Manhattanu.

REÁLNÝ SVĚT HLUBOKÉHO OCEÁNU

Virtuální atrakci přijel představit do krkonošského horského střediska Američan Stephen Greenwood, spoluzakladatel a majitel společnosti Ballast ze San Franciska, který má zkušenosti jako ředitel tvůrčího vývoje v Discovery Channel, americkém televizním dokumentárním kanále. Zaměřoval se tam na vytváření strategií virtuální reality.



„Stačí nasadit brýle, připnout popruhy, ponořit se a ocitnete se v úchvatném mořském světě,“ popsal ve Špindlerově Mlýně postup, který člověka přenese do reálného světa hlubokého oceánu i se zvukovými efekty. „Člověk je jednoduše připoután pásem a plave pod hladinou bazénu. Brýle se šnorchlem poskytnou 360stupňový pohled a zvukový systém zajistí skutečné vjemy, díky kterým je podvodní svět mnohem reálnější,“ dodal.



Podle Greenwooda (na snímku) je Špindlerův Mlýn prvním českým místem, kde je možné vodní virtuální realitu vyzkoušet. „Chystáme ji také v Pensylvánii a Rakousku,“ uvedl.





Silný autentický zážitek člověka vtáhne do prostředí, přístupného pouze zkušeným potápěčům. „Stačí zůstat ponořený na hladině. Pro případ, že by virtuální realita člověka vtáhla tak silně do děje, že by plaval jako v oceánu a mohl kvůli tomu narazit hlavou do stěny bazénu, je umístěno uprostřed kotvení, které člověka udrží,“ objasnil Petr Nevyhoštěný, specialista na aquaparky, který byl také ve Švédsku, kde už vodní virtuální realitu aplikují.



Ve Špindlerově Mlýně ji umožní zájemcům v menším kruhovém bazénu, který obepíná divoká řeka. „Považuji to za ideální místo,“ poznamenal Stephen Greenwood.



PŘISTÁNÍ NA MARSU

Špindlerovský aquapark přidává ještě působivou virtuální cestu obří kosmickou lodí do vesmíru s přistáním na Marsu. Zažijete při ní i stav beztíže. „To zatím nemají vůbec nikde,“ upozornil Američan. „Návštěvníci aquaparků chtějí mít k dispozici stále víc atrakcí a co nejširší spektrum možností relaxu. Virtuální realita, ať vodní nebo kosmická, jim přiblíží místa, kam by se nikdy nepodívali. Na Mars můžou leda přes portál NASA,“ řekl Petr Nevyhoštěný.



Za pětiminutový výlet do nitra hlubokého oceánu nebo cestu kosmickou lodí na Mars zaplatíte stovku.