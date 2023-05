Muzeum bude otevřené denně kromě pondělí, až do pozdních večerních hodin, a nabídne rozsáhlé sbírky figurek, autogramů, plakátů a originálních rekvizit ze slavných filmů, seriálů, od známých herců, kapel a sportovců. Návštěvníky čekají sběratelské perly z Harry Pottera, Star Wars, Pána prstenů, Star Treku, Marvela, objeví se tam předměty od kapel Queen, Metallica, Deep Purple a dalších. „Jde o několik tisíc předmětů posbíraných z celého světa, které jsem v 99 procentech získal osobně. Většinou to jsou jediné exempláře na světě. Ve střední Evropě zřejmě nic v podobném rozsahu nebude,“ upozorňuje na výjimečnost sbírky zakladatel a majitel nového muzea v Jilemnici Josef Mikáska. „Pohybuji se v prostředí divadla, filmu a hudby, sbírám věci s příběhem. S řadou světových celebrit jsem se potkal osobně,“ dodává lovec autogramů hollywoodských hvězd.

K vidění bude podepsaný skateboard od kapely Mettalica, originální objednávka na nahrávání slavné desky Queenů News of the World podepsanou od Briana Maye, nádobí z Titaniku, boty Pamely Anderson, hokejka Vladimíra Růžičky z Nagana či fotbalový míč z EURO 1996 v Anglii, kde Češi hráli ve finále. Jako z první z herců, kteří mají do Pop culture muzea v Jilemnici jezdit na návštěvy, besedy a autogramiády, bude Stanislav Janevski, který se proslavil rolí Viktora Kruma ve filmu Harry Potter a Ohnivý pohár. „Máme domluvené i další známé herce, připravujeme s nimi speciální akce. Plánujeme dělat například také vzpomínkové akce na Arabelu,“ avizuje Mikáska.

Do vybudování muzea popkultury investoval miliony korun. Budovu v Jilemnici kupoval před dvěma lety od soukromého majitele. Za kolik, to si nechává pro sebe. Rekonstrukce objektu bývalého Mediplastu byla podle něj velmi náročná, vedle řady úprav museli například kompletně opravit střechu a vyměnit okna. „Produkuji divadelní představení, tvoříme videoklipy pro kapely, motám se kolem zahraničních herců. Sběratelství je nákladný koníček. Někdo chodí do hospody, já se věnuji sbírání věcí,“ tvrdí o sobě.

Rodina ho v zálibě podporuje, ale nelíbily se jí hromady beden od banánů, které se hromadily u nich doma. Proto Josef Mikáska pustil do vybudování muzea. Velký vliv na jeho vznik měl jeho parťák Jiří Kirchschlager.

V třípatrové budově v Jilemnici obsadí dvě patra. V přízemí bude obchod, kde si zájemci budou mít možnost pořídit suvenýry z oblíbeného filmu, a sál pro konání akcí. První patro bude patřit vystavené expozici. „Ve třetím patře plánuji do budoucna vybudovat Rádio Krkonoše, lokální rozhlasovou stanici,“ prozrazuje Mikáska.

Mikáska je sice Vrchlabák, vhodné prostory pro splnění svého snu ale našel v Jilemnici. „Z Vrchlabí je to přes kopec, mám dobré vztahy s městem i místním kulturním domem, budeme společně pořádat kulturní akce. K budově patří i parkoviště, což je velice důležité. Jilemnice byla dar z nebes,“ říká.

Otevírací doba bude kromě pondělí denně, až do večera - úterý, středa, čtvrtek od 12 do 20 hodin, pátek od 10 do 20 hodin, sobota, neděle od 10 do 22 hodin. Vstupné bude 290 Kč, snížené 250 Kč. „Doufám, že se naše pop culture museum bude lidem líbit,“ doufá Josef Mikáska.