Už déle než rok mohou občané Trutnova nosit do RE-USE pointu na sběrném dvoře nepotřebné věci z domácnosti, které jsou za symbolickou cenu v řádu desetikorun nabízeny k prodeji. Cílem je podpora ekologie a třídění odpadů. „Nejčastěji sem lidé nosí knihy, sportovní vybavení, nádobí a drobný nábytek. Díky RE-USE pointu tyto věci neskončí na skládce, a naopak někdo jiný je ještě může využít,“ říká Vendula Kasperová, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov.

Výtěžek z prodeje těchto věcí jde na provoz trutnovského Útulku pro opuštěné a zatoulané psy. „Za rok fungování se v RE-USE pointu na útulek vybralo téměř 40.000 Kč, což považuji za velký úspěch, a rozhodně v tomto projektu budeme i nadále pokračovat. Těší mě, že si sem Trutnováci našli cestu a prodlouží tak životní cyklus nepoškozených věcí. S ohledem na politiku separace odpadů je i v našem zájmu, aby se co nejvíce věcí vytřídilo a na skládce v Bohuslavicích skončilo opravdu jen úplné minimum odpadu,“ hodnotí fungování RE-USE pointu Michal Rosa, starosta města Trutnova. V následujících letech totiž bude cena za skládkování odpadu rapidně růst s tím, že v roce 2030 dojde k zákazu ukládání energeticky využitelného odpadu na skládkách úplně. Trutnovská radnice proto klade důraz nejen na třídění odpadu, ale i na předcházení jeho vzniku třeba právě prostřednictvím RE-USE pointu.

RE-USE point je otevřen ve standardní otvírací době sběrného dvora, tedy v pondělí, ve středu a v pátek od 13:00 do 18:00, v úterý a ve čtvrtek od 08:00 do 13:00 a v sobotu od 08:00 do 12:00. Z bezpečnostních důvodů zde nelze přijímat elektroniku a elektrické spotřebiče, ty rovnou končí jako odpad na sběrném dvoře. Současně zde není možné přijímat ošacení a obuv, k tomu slouží bílé kontejnery na textil rozmístěné po městě.