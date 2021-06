O staré domy v někdejším hornickém městě by ještě před několika lety nikdo ani nezavadil. Teď jsou naopak v kurzu. Konkrétní příklad? Město prodalo v poslední době čtyři budovy na náměstí a jeho okolí, s nimiž si dlouho nevědělo rady. Všechny se přestavují na apartmánové bydlení. "Byly ve špatném stavu a na prodej dvě desítky let. Nikdo o ně nejevil zájem. Teď se situace úplně obrátila. Pokud bychom měli na prodej další čtyři domy v okolí náměstí, tak je prodáme také," vystihuje radikální proměnu Vaníček.

Zdroj: Deník"Vedle toho, že jsme se budov zbavili, město profitovalo z prodeje ekonomicky a vydělalo několik milionů. Prodaly se také další budovy na náměstí, které patřily soukromníkům, ale dlouho se o ně nikdo nestaral. V nejbližších letech proto projde centrum města velikou proměnou," očekává starosta vylepšený vzhled města.

Město opravilo náměstí

Na tváři centra výrazně zapracovala i radnice, která v loňském roce za 10 milionů korun provedla zásadní rekonstrukci Rýchorského náměstí. "Změna to byla dost razantní. Někteří místní lidé to nejprve nesli těžce," připouští Aleš Vaníček. "Dříve to byla divná plocha, všechno rozpadlé. Rekonstrukce přinesla pěkný prostor pro setkávání a pořádání akcí," dodává. Na náměstí město letos vybuduje nabíječky pro elektrokola, připravuje opravu parkoviště. "Žacléř se profiluje jako turistické středisko. Na tom stavíme. Turisty tady chceme," zdůrazňuje starosta.

V realitách frčí chalupy u sjezdovky v Prkenném Dole. Jednu z nich si tam loni pořídil i fotbalový reprezentant Vladimír Darida, který povede národní tým na blížícím se EURO jako kapitán. Obrovským tempem se rozrostla lokalita ve spodní části Prkenného Dolu. Tam vyrostly nové chalupy jako houby po dešti, které jsou nahuštěné vedle sebe, a staví se další. "V této lokalitě je patrný výrazný nárůst počtu lidí v létě i zimě. Během deseti let se obrovsky změnila. V Prkenném Dole příští rok vybudujeme kanalizaci za 40 milionů korun, máme na to dotaci 26 milionů," upřesňuje.

Skupují se i byty na sídlištích

Lidé, kteří trvale žijí mimo Trutnovsko, si pořizují i byty na sídlištích. "To je dost zásadní problém, když lidé odjinud skupují byty na sídlišti. Je jich poměrně dost. Třetina bytů zůstává přes týden prázdných, protože tam lidé jezdí na víkendy. Pro lidi z větších měst není problém pořídit si druhé bydlení, přitom tady nemají trvalé bydliště. Tím bohužel ubývá dostupnost bydlení pro místní občany, a to je problém, stejně jako u stavebních pozemků," rozebírá situaci s bydlením starosta Žacléře.

Podle Aleše Vaníčka zájemci o nemovitosti vnímají, že budoucí dokončení dálnice k polským hranicím výrazně zlepší dostupnost regionu. "Už teď lidé kupují nemovitosti a pozemky s tím, že tady bude jednou dálnice. Určitě to má vliv. Dostupnost a infrastruktura jsou klíčové prvky," tvrdí. "Dokončení dálnice přinese ještě větší nárůst cen nemovitostí a zájmu o město. Žacléřsko se stane ještě vyhledávanější lokalitou. Dojezdová doba z Hradce Králové, Pardubic či Prahy se výrazně sníží," předpokládá. "Dálnici jednoznačně vítáme," dodává Vaníček.