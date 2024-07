Od středečního rána je na parkovišti před obchodním domem živo. Speciální kamion tam totiž přivezl unikátní auto. Opravdovou formuli 1 - soutěžní monopost týmu Red Bull Racing. „Je to originál, se kterým se skutečně jezdilo. Je tady ale vystavený bez motoru,“ upozorňuje muž z ostrahy.

Kolemjdoucí jsou překvapení především rozměry vozu. „Je větší než v televizi,“ hlásí většina. Někteří se naklánějí, aby se podívali do míst, kde sedí pilot. Další zkoumají detaily auta. „Chybí tady lamela pro DRS systém,“ všímá si mladý fanoušek absence systému pro snížení odpor vzduchu na zadním přítlačném křídle.

Přes pět metrů dlouhá a asi 320 kilogramů vážící formule stojí vedle Lidlu v rámci propagační akce formulového týmu Red Bull. Prohlédnout si vůz a vyfotit se s ním můžou zájemci až sobotního večera, a to vždy během otevírací doby obchodu. „Na noc ho vždy zakryjeme,“ zdůrazňuje ostraha.

Pak formule zamíří do dalších českých měst. V nedalekém Hradci Králové bude 10. a 11. srpna. Příchozí tam dostanou navíc unikátní možnost - vyzkoušet si, jaké to je být mechanikem F1 a zažít na vlastní kůži to, co vidí v televizi při zastávkách v boxech - co nejrychleji vyměnit přední pneumatiku monopostu.

Akce vyvrcholí v sobotu 17. srpna velkolepým představením Red Bull Showrun. Formule bude jezdit centrem Prahy, řídit ji bude slavný skotský pilot David Coulthard.

