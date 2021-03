Ředitel trutnovské nemocnice: Pacientů ubylo, můžeme vracet pomoc ostatním

/FOTOGALERIE/ Situace se podstatně zlepšuje, počet pozitivních případů i hospitalizovaných pacientů v Trutnově významně klesá. Deníku to řekl ředitel Oblastní nemocnice Trutnov Miroslav Procházka. Podle něj to ovšem neznamená konec problémů s covidem a není důvod k rozvolňování opatření. Upozornil, že počet pozitivních testů zpracovaných v trutnovské laboratoři za posledních sedm dní je přibližně stejně vysoký jako součet všech pozitivně testovaných za sedm měsíců od března do září.

Covidové oddělení jednotky intenzivní péče v Oblastní nemocnici Trutnov. | Foto: Deník/Michal Fanta

V trutnovské nemocnici je sice stále vysoký tlak na lůžka intenzivní péče, kterých je celorepublikový nedostatek, nicméně kapacitu standardních covidových lůžek má dostatečnou. "Můžeme začít vracet pomoc ostatním nemocnicím a již jsme přijali několik covidových pacientů z jiné nemocnice," říká Miroslav Procházka. Ředitel trutnovské nemocnice potvrdil, že se významně snížil počet nově hospitalizovaných covidových pacientů na několik málo jednotlivců denně, ve srovnání s dvanácti až sedmnácti za den v lednu a únoru. Trutnovsko vystřelilo z covidového dna, je v Čechách páté nejčistší Přečíst článek › "Zároveň se významně snížil jak procentuální záchyt nově pozitivně testovaných metodou PCR z průměrných 40 až 50 procent na 30 až 40 procent, ale i celkový počet nově prokázaných pozitivních pacientů. Mohu samozřejmě vycházet pouze z údajů, které máme z naší laboratoře, ale i ty jsou pro nejbližší region dostatečně vypovídající," popisuje aktuální situaci Procházka. Před 14 dny byl sedmidenní součet nově prokázaných pacientů přes PCR testy 1082, tento týden byl stejný údaj na hodnotě 633. "Stále se jedná o vysoké číslo, ale je pro nás důležitý trend snižování. Jen pro dokreslení, počet pozitivních testů zpracovaných v naší laboratoři za posledních 7 dní je přibližně stejně vysoký jako součet všech pozitivně testovaných za sedm měsíců od března do září," upozorňuje. V obcích na Trutnovsku testují na covid hasiči, svůj tým sestavil i Dvůr Králové Přečíst článek › "Stávající mírně optimistický trend regionální situace ale zatím neznamená konec problémů, ani důvod k regionálnímu rozvolňování protiepidemických opatření. Stále je obrovský tlak na lůžka intenzivní péče a stále máme nemocnici plnou covidových pacientů. Lze to ale považovat za "důkaz", že některá z nastavených opatření nebo jejich kombinace zabírají a fungují," tvrdí ředitel trutnovské nemocnice.

