Ředitelka Stezky korunami stromů Krkonoše: Na dopravní situaci se připravujeme

Janské Lázně - Stezka korunami stromů Krkonoše se stala hned během premiérové sezony turistickým hitem. V prvním roce ji navštívilo více než 330 tisíc lidí. Bezbariérová atrakce s pětačtyřicetimetrovou vyhlídkovou věží, vykukující z lesa v Janských Lázních u Hoffmanovy boudy, je otevřena celoročně s výjimkou Štědrého dne.

Rekordní návštěvnost zaznamenala loni ve svátečních červencových dnech, kdy kvůli enormnímu zájmu kolabovala doprava. Osmistovka parkovacích míst, rozložených na více plochách, nestačila dennímu náporu bezmála pěti tisíc návštěvníků. Volné dny prvního prázdninového měsíce jsou tady znovu. Bude se situace opakovat?



„Řekla bych, že problém s parkováním v prvních dnech otevření v červenci loňského roku se trochu nafoukl. Ve svátečních dnech byl tehdy velký příliv turistů z Polska. Krizových dnů, kdy doprava kolabovala, bylo dohromady pět,“ odpovídá ředitelka Stezky korunami stromů Krkonoše Marie Jarkovská.

„Po loňských zkušenostech se na situaci připravujeme. Počítáme, že nápor turistů může být ve volných dnech výrazně větší. Máme k dispozici koordinátory dopravy, jsme v kontaktu s policejními orgány. Řidičům pomůže nová světelná signalizace na příjezdové cestě, kterou instaloval SkiResort Černá hora - Pec. Informuje, kde jsou volné či obsazené plochy k parkování. Z centrálního parkoviště u lanovky na Černou horu vozí návštěvníky Stezka bus, odkud se případně můžou vydat pěšky kilometrovou turistickou cestou,“ dodává.



Jak hodnotíte první rok existence Stezky korunami stromů Krkonoše?

Pozitivně. Počet návštěvníků se přehoupl přes 330 tisíc. Taková cifra nás překvapila, předčila naše očekávání. Jako měřítko úspěšnosti jsme brali před otevřením číslo 300 tisíc. Sezona v Krkonoších je mnohem delší než v jiných lokalitách, protože nejvyšší české hory jsou hodně navštěvované i na jaře, vysokou návštěvnost jsme měli například v květnu. V průběhu roku se mění složení klientely. V červenci a srpnu jezdí nejvíc rodiny s dětmi, na podzim spíš senioři a skupiny, v červnu školy, které si vybírají Stezku korunami stromů k výletům. Zjistili jsme, že lidé jezdí opakovaně. Chtějí poznat krkonošský les v létě i zimě. Podzim, zima i jaro ukazují přírodu úplně v jiném obrazu. Máme otevřeno 364 dní v roce, což řada lidí nepředpokládá a volá, jestli máme otevřeno i v prosinci nebo lednu.



Čím si podle vás Stezka získala takovou přízeň návštěvníků?

Kombinací turistiky, zábavy a vzdělání. Je vhodná i pro seniory. Nedávno jsem tady měla svoji babičku, které je 89 let, a v pohodě vyšlápla nahoru i dolů. Předpokládali jsme, že se Stezka korunami stromů Krkonoše zařadí mezi nejvyhledávanější turistické cíle východních Čech. Vysoká návštěvnost pro nás znamená závazek do dalších let.



Jak náročný je provoz v zimě? Je nutné vynaložit výrazně větší úsilí při údržbě?

Ano. Zaměstnanci musí přijet do práce minimálně o dvě hodiny dříve než obvykle. Stezka se musí kompletně uklidit. Využíváme k tomu naše technické vybavení. Pravidelným úklidem se vyhýbáme tomu, aby tam vznikaly námrazy. Stezka musí bezpečná pro všechny návštěvníky. Nesmí se stát, aby někdo uklouzl.



Přihodil se během roku úraz?

Naštěstí ne. Je to dáno tím, že naši zaměstnanci odvádí dobrou práci. Jsem na ně pyšná.



Museli jste zavřít některý den kvůli počasí na horách?

Ve dvou dnech jsme museli Stezku uzavřít z bezpečnostních důvodů. V jednom případě, v říjnu, jsme pouze posunuli otevírací dobu, protože při silné vichřici došlo k poškození zábradlí. V březnu jsme zavřeli na celý den kvůli silnému větru a dešti. Nechtěli jsme riskovat a ohrozit bezpečnost návštěvníků a zaměstnanců.



Promítla se pozitivně do provozu krkonošské novinky zkušenost majitele, jemuž současně patří Stezka korunami stromů na Lipně?

Stezka na Šumavě je v provozu šestým rokem. Měli jsme možnost čerpat z jejích zkušeností. Krkonošská stezka je však v mnoha aspektech jiná než lipenská. Máme větší zázemí pro návštěvníky s restaurací a prodejnou suvenýrů, jiný koncept trasy, podzemní část a jeskyni.



Plánujete novinky do druhé sezony?

Už letos jsme instalovali hodně nových herních prvků, aby Stezka byla zábavnější. Máme nového maskota veverčáka, skládačky s motivy zvířat nebo dětská pexesa s motivy krkonošských rostlin. V příštím roce chceme přidat vzdělávací prvky. Plánujeme rozšíření dětského hřiště, připravujeme expozici o globálním oteplování. Budeme chtít pokračovat v akcích, které se nám osvědčily v prvním roce jako Novoroční zvonění nebo večerní prohlídky s průvodcem při jarních prázdninách. Na Stezce také budou opět čarodějnice, Mikuláš či Velikonoce.