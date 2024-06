Naopak Jan Hanuš byl proti prodeji. „Proti Petru Zachovi osobně nic nemám, restauraci vede dobře. Chtěl bych ale, aby budova restaurace zůstala majetkem obce. Pokud ji bude obec prodávat, mělo by to být standardním výběrovým řízením. Adresný prodej je holý nesmysl, špatných zkušeností z okolí je dost.“

„Pan Zach je provozovatel s dobře prověřenou historií. Odkup objektu, o který tolik let usiluje, si zaslouží. Hlasovala jsem pro nejen kvůli tomu, že si to zaslouží, ale také proto, že nepovažuji z ekonomického hlediska za rozumné, aby obec dál do objektu investovala,“ řekla Lucie Kudlejová. Batňovice pronajímají ještě další dvě restaurační zařízení v obci.

Ve vesnici s bezmála osmi stovkami obyvatel to vřelo, obec byla rozdělená na dva tábory. Ani zastupitelé se nedokázali shodnout, zda budovu konečně prodat. Vedení obce nejprve svolalo loni v září kvůli dalšímu osudu hospody veřejné zasedání a později vypsalo na termín voleb do Evropského parlamentu místní referendum. V pátek a sobotu občané hlasovali o tom, jestli má obec pokračovat v krocích vedoucích k prodeji hospody. Tři čtvrtiny hlasujících (72,90 procenta) souhlasily. Petru Zachovi se tak otevřela cesta k tomu, aby objekt konečně získal do svého vlastnictví.

Objekt postavený v polovině 70. let minulého století v akci Z patří od roku 1999 obci. Zach několikrát žádal o jeho odkoupení. Marně. Další žádost podal v loňském roce. Ledy se hnuly. Rozpoutala se vášnivá diskuse. „Moje investice do budovy, která mi nepatří, přesáhly 4 miliony korun. Další peníze do cizího majetku už dávat nebudu, přestože další významné investice jsou nezbytné,“ vysvětlil Petr Zach.

Jahodové hody lákají. „Bulánek do značné míry definuje Batňovice. Je jednou z nejhezčích věcí, které tady máme,“ dodala další z místních žen Lucie Kudlejová.

Restaurace U Bulánka je nejznámějším místem Batňovic. Devětadvacet let ji úspěšně vede Petr Zach z Trutnova. Nejdřív tam pracoval jako číšník, od roku 1995 hospodu provozuje. Vypiplal ji a vybudoval z ní podnik, který je známý široko daleko. „Lidi znají Batňovice díky Bulánkovi,“ připomněla na chodníku před vstupem do restaurace místní občanka Marcela Kolisková, která přišla k Bulánkovi na kynuté jahodové knedlíky.

Za kolik hospodu koupí, to zatím nechtěl předjímat. „Předně bude nezbytné provést znalecký posudek a odhad ceny nemovitosti,“ zdůraznil. Batňovice by každopádně měly získat cenné miliony do obecního rozpočtu. Ten se pohybuje kolem dvaceti milionů ročně.

„Následovat bude vyhlášení adresného záměru prodeje budovy restaurace. S panem Zachem budeme jednat o podmínkách prodeje a kupní smlouvy. Budeme muset zohlednit i jeho investice, které učinil za svoje peníze se souhlasem obce,“ objasnil další postup starosta Batňovic Petr Horák.

„Předpokládám, že během letních měsíců bychom měli mít jasno,“ dodal starosta. Ten připustil, že stav objektu vyžaduje vysoké investice. „Budova je stará, pochází ze 70. let, je potřeba investovat nejen do zázemí, ale i do konstrukčních částí,“ upozornil starosta.

Možnost, že by obec sama hradila rekonstrukci hospody v rozsahu a kvalitě podle představ nájemce, označil za nehospodárnou. Cena při případném prodeji by podle něj vycházela ze znaleckého posudku a zohledňovala by dosavadní zhodnocení objektu nájemcem.

Pokud obec objekt prodá, investice zaplatí nový majitel - dosavadní provozovatel. „Kvůli energetické náročnosti současného provozu a vysokým nákladům bych chtěl umístit na střechu fotovoltaické panely. Tomu by předcházela rekonstrukce střechy, která je stará 49 let. Přestavbu potřebuje sociální zařízení pro hosty, investovat plánuji také do vstupního vestibulu, tepelného čerpadla, opravy sklepů nebo do vybudování nového zázemí pro zaměstnance,“ popsal Petr Zach, s jakými opravami počítá, pokud budovu získá.

Za nájem dosud platí obci 9,5 tisíce korun měsíčně, k tomu další dva tisíce za pronájem parkoviště od soukromého majitele. Platby za elektřinu a plyn se vyšplhaly ke sto tisícům měsíčně.

Obec vlastní i další dvě restaurační zařízení - hospodu Pod Verpánem v kulturním domě a Klondyke. Také jejich provozovatelé platí obci nízký nájem - 3 tisíce korun měsíčně. „Myslím, že je lepší mít zařízení pronajmutá a využívaná v době, kdy řada obecních hospod zaniká. Máme stabilní nájemce, to je důležitější než vybírat o tisíc korun měsíčně víc,“ uvedl starosta Batňovic Petr Horák.

Referendum v Batňovicích

Obyvatelé Batňovic souhlasili v místním referendu s prodejem objektu restaurace U Bulánka nynějšímu nájemci. Výsledky hlasování, které se v obci konalo v pátek a sobotu, jsou platné a závazné. Pro bylo 261 z 638 oprávněných voličů, což představuje 40,91 procenta z celkového počtu a 72,90 z těch, kteří se hlasování zúčastnili. Proti hlasovalo 90 voličů, 7 se zdrželo.

Lidé odpovídali na otázku: Souhlasíte s tím, aby obec Batňovice pokračovala v krocích vedoucích k prodeji restaurace U Bulánka zájemci Petru Zachovi, který je dlouholetým provozovatelem této restaurace? Zach požádal o odkoupení loni s tím, že by chtěl do objektu významně investovat. O koupi v minulosti žádal obec několikrát, ale vždy neúspěšně. Restauraci v Batňovicích má v nájmu od roku 1995.

Z historie

Celý objekt byl postaven v polovině 70. let minulého století v akci Z. Na výstavbě se podílela řada občanů Batňovic. Objekt následně převzala Jednota a provozovala tam obchod a restauraci. V 90. letech Jednota chtěla budovu prodat. Odkoupila ji obec za 1 milion a 14 tisíc korun, do dalších oprav investovala 314 tisíc Kč v restauraci a 98 tisíc Kč v prodejně.

Prodejnu se nepodařilo obnovit a proběhla přestavba na obecní úřad. Restaurace U Bulánka stojí u hlavní silnice I/14 mezi Trutnovem a Náchodem.

