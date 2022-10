Co se našlo ve Velkém Vřešťově u Dvora Králové nad Labem?

Soubor předmětů, které byly záměrně uloženy do země v éře Keltů v laténském období, zhruba od 400 let před naším letopočtem a na přelomu letopočtu. Je to jeden z nejzajímavějších nálezů z tohoto období na Trutnovsku. Měli jsme ho zapůjčený speciálně pro tuto výstavu z Muzea východních Čech v Hradci Králové. Většinu předmětů tvoří bronzové kroužky, nejvíce jde o ozdobné předměty. Velice zajímavý je náramek, který je charakteristický pro období laténu. Za unikátní nález považuji bronzový kotlík.

Co z toho lze usuzovat z hlediska osídlení regionu?

Máme určité indicie, že tam nějaké osídlení pravděpodobně bylo, z hradu Velký Vřešťov pochází laténská keramika. Osídlení tam tedy mohlo být. V severnější části okresu je to s osídlením sporadické. Kousky keramiky pocházejí také z Choustníkova Hradiště. Další prokazatelné doklady stabilního osídlení z období laténu ale nemáme.

Co zajímavého víte o období na přelomu letopočtu?

Víme například o ztraceném souboru mincí z tohoto období nedaleko Trutnova. Nález pocházel z roku 1908 a skončil v Polsku ve wroclawském muzeu ještě před druhou světovou válkou. Muzeum bylo vybombardováno a nález pravděpodobně shořel v troskách. Byly to laténské mince typu Athena Alkis, existují fotografie exponátů. Máme doklady, že nález mincí od Trutnova skutečně existoval. Znamená to, že pohyb kultur tady byl. Potvrzují to i římské mince, které máme ze starší doby římské. Dokládají obchod, migraci a pohyb obyvatel v době římské kolem přelomu letopočtu.

Máte ale i předměty z pravěku. Kde je nacházíte?Některé se k nám dostanou od nálezců, něco získáme vlastní archeologickou činností. Mezi ojedinělé nálezy patří například sekeromlaty, což je nástroj s vyvrtaným otvorem, a sekery z Malých Svatoňovic a Žacléře z období neolitu (mladší doba kamenná). Do Muzea Podkrkonoší se dostaly exponáty ze Rtyně v Podkrkonoší z pozůstalosti faráře Cyrila Štěrby, který měl zajímavou sbírku kamenných nástrojů i pravěké keramiky. Bohužel u nich neznáme přesnější lokalitu. Pravděpodobně nejsou z Trutnovska, pochází patrně ze středních Čech a Královéhradecka. Předměty z dob neolitu jsme nedávno objevili v Chotěvicích v lokalitě Amerika, v Hostinném jsme našli štípanou industrii z pozdního paleolitu (starší doba kamenná) a pravěkou keramiku, která by mohla pocházet z pozdní doby bronzové nebo starší doby železné. To už je regulérní pravěk.

Který další archeologický nález z Trutnovska považujete za mimořádný?

Hodně zajímavý je palcát z doby husitů, který nalezl náš spolupracovník letos na Královédvorsku. Takto v celku se nachází velice vzácně. Je to opravdu unikátní záležitost.

Nacházejí lidé na Trutnovsku mince často?

Občas se najdou. Poslední byl poměrně kuriózní, náhodný nález v Mostku. Při stavebních úpravách hřbitova bagrista vytrhával pařez, a když ho zvedl, tak se z něj vysypaly mince. Nálezci nás kontaktovali, místo jsme ještě prohledali. Kromě mincí a medailí jsme ještě našli odznaky, vyznamenání, několik hodinek. Pravděpodobně se jedná o soubor cenností německé rodiny, které si tam uložila těsně před tím, než byla odsunuta po druhé světové válce. Nejstarší mince pochází z roku 1769.

Jaké nejstarší mince máte ve sbírce Muzea Podkrkonoší?

Antické mince z přelomu letopočtu.

Jaký archeologický výzkum jste prováděli naposledy?

Dokončili jsme zajímavý výzkum v Žacléři, kde jsme zkoumali základy zaniklých domů na náměstí z poloviny 20. století. V základech jednoho z domů se našla i hluboká studna, v jejím okolí jsme objevili renesanční keramiku.