Hotel Centrum prochází rekonstrukcí za cirka 10 milionů korun, aby poskytl útočiště sociálním službám. Modernizace rozvodů a prostor přinese nové možnosti pro klienty i město.

Semilský hotel Centrum tvoří součást Kultruního centra Golf. | Foto: semily.cz

Za cirka 10 milionů korun probíhá částečná rekonstrukce hotelu Centrum u Kulturního centra Golf v Semilech. Své místo tady najdou klienti služby sociální péče Tereza z Benešova u Semil. Akce souvisí s transformací služby, která pro své klienty zajišťuje tři druhy služeb, a to denní stacionář, týdenní stacionář a odlehčovací službu pobytovou.

Služby jsou v současnosti poskytovány v Benešově u Semil. Transformací dojde k rozšíření o pobytovou službu Domov pro osoby se zdravotním postižením, která zařadí klienty více do společnosti. Pro tyto klienty se v současné době staví v lokalitě Na Vinici nový objekt, který zahrnuje provozně technické, společné pobytové prostory a především bezbariérové bydlení pro 16 osob v jednolůžkových pokojích s možností propojení na dvoulůžkové a s vlastním sociálním zázemím, vzniknou tam i dvě jednolůžkové garsoniéry pro Odlehčovací službu pobytovou. Celkové náklady na výstavbu představují 64 milionů korun bez DPH.

Následně by měla proběhnout rekonstrukce stávajícího objektu v Benešově u Semil, a proto bude nutné denní a týdenní stacionář po dobu rekonstrukce umístit do náhradních prostor. Díky vhodné dispozici Hotelu Centrum došlo k dohodě mezi městem Semily a sociálními službami na využití prostor hotelu, a to od 1. ledna příštího roku do 31. března 2027. „Z toho důvodu jsme se rozhodli pro kompletní opravu dvou nejnižších podlaží,“ popsal vedoucí odboru rozvoje a správy majetku města Semily Vladimír Bělonohý.

Cenu ředitele Správy KRNAP za rok 2023 získalo sedm oceněných

Město se tak zavázalo do konce letošního roku připravit obě podlaží pro poskytování sociálních služeb. V prvním podlaží bude dočasně poskytována pobytová sociální služba týdenní stacionář pro 14 klientů, ambulantní služba denní stacionář pro 12 klientů bude poskytována ve druhém podlaží, kde budou i kanceláře pro pět administrativních a vedoucích pracovníků.

Předmětem stavebních úprav hotelu je kompletní rekonstrukce rozvodů (voda, kanalizace, topení, elektřina), rekonstrukce sociálního zařízení a s tím spojená i výmalba či výměna podlahových krytin ve 20 pokojích, rekonstrukce kotelny atd. Celkové náklady budou známy až po nasmluvnění veškerých prací, dle odhadu přesáhnou 10 milionů, Liberecký kraj na tuto akci přispívá částkou 4 miliony korun. Zmíněná kompletní rekonstrukce pomůže městu Semily v budoucím využití hotelu, ať už se bude jednat o ubytovací služby či přestavbu na bydlení.

Hotel Centrum město Semily koupilo od soukromého vlastníka již před pěti lety za 3,675 milionu korun. Hotel je považován za zajímavou ukázku architektury ve stylu brutalismu 70. a 80. let minulého století, nicméně vzhledem k dispozici a počtu místností, ale i vlastnímu umístění není ještě rozhodnuto o jeho budoucím využití.