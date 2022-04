Rekonstrukce kina Vesmír v Trutnově se protáhne minimálně do února příštího roku

Další zdržení. Minimálně do února příštího roku se protáhne rekonstrukce kina Vesmír, do které město investuje sto milionů korun. Deníku to potvrdil starosta Trutnova Michal Rosa.

Takhle to má vypadat podle vizualizace v kině Vesmír v Trutnově. | Foto: Město Trutnov

"Objevilo se více komplikací, než se původně předpokládalo. Poslední termín, který je odsouhlasený s dodavatelem, je druhá polovina února. Nicméně je možné, že dojde ještě k posunutí," připustil Rosa. V kině je vybetonovaná větší část hlediště, k finiši míří také sanace krovů. Oprava kina se protáhne až do příštího prosince. Řeší se sedačky pro diváky Rekonstrukce kina Vesmír začala loni v červenci, hotová měla být původně letos v létě. Na konci letošního roku město oznámilo, že problémy se statikou historické budovy, na které se přišlo během stavby, si vyžádaly prodloužení termínu o bezmála půl roku do prosince 2022. Teď přichází další protažení termínu. "Mrzí mě, že si Trutnováci budou muset počkat na nové kino o několik měsíců déle, dočkají se ale nového, modernizovaného prostředí a věřím, že do něj budou rádi chodit," dodal starosta Trutnova. Jak bude vypadat stoleté kino po opravě? Bude mít dva sály a méně sedaček Nová podoba trutnovského kina počítá se dvěma promítacími sály. Velký bude mít kapacitu 256 diváků a menší, který je určený převážně pro artová představení, pojme až 39 diváků. Ve vstupní hale se návštěvníci mohou těšit na nabídku občerstvení. Oproti původnímu stavu bude navýšena kapacita toalet. Díky bezbariérovému řešení bude kino pohodlně přístupné také tělesně postiženým osobám. Po dobu rekonstrukce Vesmíru můžou diváci navštěvovat provizorní kino v Horním Starém Městě v ZŠ Mládežnická. Vrchlabí má konečně kino, vzniklo v bývalé továrně na kartonový papír