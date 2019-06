V soutěži Česká dopravní stavba roku 2018 získala rekonstrukce vrchlabského Náměstí Míru cenu poroty. Ocenění dostala za za celkovou revitalizaci prostoru náměstí, obnovení urbanisticko - architektonické kompozice veřejného prostoru a zvýšení pobytové atraktivity místa.

Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které se v této soutěži dosud neprezentovaly, a byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018. Porota jmenovaná na návrh odborných garantů soutěže hodnotila 35 přihlášek splňujících podmínky soutěže.