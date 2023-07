V sobotu 22. července skončí v Trutnově dopravní uzavírka Polské ulice v úseku od železničního přejezdu po křižovatku s Voletinskou ulicí. Úsek, dlouhý 1,8 kilometru, byl uzavřený od loňského září, kdy začala jeho rekonstrukce.

Uzavírka Polské ulice v Trutnově skončí 22. července. | Foto: Deník/Jan Braun

Ve druhé polovině července má začít kompletní uzavírka ve Volanově, kde ŘSD zbourá most před odbočkou na Dolce ve směru na Pilníkov, odstartovat má také rekonstrukce silnice I/16 mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi.

V Polské ulici v Trutnově město opravilo stávající chodník a vybudovalo část nového, ŘSD kompletně vyměnilo povrch vozovky. „Nyní už nám zbývá osadit jen autobusové zastávky a drobné dodělávky, ale běžnému provozu by nemělo nic bránit. Jsem rád, že se nám tato společná akce s ŘSD povedla dotáhnout do úspěšného konce a Trutnovákům tak přibyde další úsek moderní, opravené a bezpečné komunikace,“ uvedl starosta Trutnova Michal Rosa. Trutnovská radnice investovala do opravy Polské ulice 12,9 milionu Kč.

Aktualizovaná mapa oprav ŘSD v Královéhradeckém kraji pro letošní rok.Zdroj: ŘSD

