Troskovice - Stavební úpravy se dotknou téměř 3,5 kilometru dlouhého úseku od křižovatky na Semín po křižovatku Na Prašivci.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Přemysl Spěvák

Rekonstrukce silnic zkomplikuje dopravu v Českém ráji, kam v létě míří tisíce turistů.

Oprava dvou komunikací třetích tříd v Troskovicích na Semilsku přijde Liberecký kraj na téměř 76 milionů korun. Jde o dva nejnákladnější projekty na krajských silnicích v letošním roce, řekl krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník (Starostové pro Liberecký kraj). Přímo v Troskovicích už se na opravách začalo pracovat. Stavební úpravy se dotknou téměř 3,5 kilometru dlouhého úseku od křižovatky na Semín po křižovatku Na Prašivci.

„Vozovka je ve velmi špatném stavu, má výrazně porušené živičné vrstvy. Kromě úpravy silnice dojde k obnově odvodnění a doplnění svodidel. Stávající krajnice neumožňují osazení zádržného systému, proto bude nutné těleso komunikace rozšířit pomocí vyztužení svahů. Součástí je i rekonstrukce opěrné zdi, nové vodorovné značení a úplná výměna svislého," popsal rozsah prací Mastník.

Zítra začne rekonstrukce silnice z Troskovic na Borek. Součástí kompletní opravy čtyřkilometrového úseku je také obnova mostu přes Libuňku, který je ve špatném technickém stavu.

Obě stavby v Troskovicích zaplatí Liberecký kraj ze svého rozpočtu. Hotovo by podle Mastníka mělo být nejpozději do konce října. Opravovat se bude v několika etapách, které si vyžádají úplné uzavírky silnic, motoristé by proto měli pozorně sledovat dopravní značení, dodal krajský radní.

Opravy v Českém ráji nejsou letos jedinými stavbami na silnicích v Libereckém kraji. „V současné době máme na krajské síti připraveno padesát sedm akcí za čtyři sta pět milionů korun, opravit bychom chtěli minimálně devadesát kilometrů silnic a k tomu devět mostů ve všech částech kraje," doplnil hejtman Martin Půta.

V plánu je také zahájení prvních tří rekonstrukcí, které by měly být financovány z Integrovaného operačního programu (IROP). S využitím evropských dotací chce kraj opravit silnice v Jablonném v Podještědí, Oknech na Českolipsku nebo okružní křižovatku v Semilech.