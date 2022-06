Kino bude mít dva promítací sály s menší kapacitou než dosud. Do většího sálu se bude moct usadit do nových pohodlných sedaček 256 diváků, oproti dosavadní podobě nebude mít balkon, naopak získá speciální plošinu pro vozíčkáře.

"Máme vyčerpanou rezervu na vícepráce, se kterými se počítalo v projektové dokumentaci, dalších dva a tři čtvrtě milionu už padlo navíc, a není to vše. Projevuje se situace na trhu, kdy materiál zdražuje nebo není. S ohledem na velikost a složitost stavby a aktuální situaci na trhu se stavebním materiálem ale není toto navýšení nijak výjimečné v porovnání s jinými rekonstrukcemi. Zdržení nás mrzí, ale věříme, že kvalita diváckého zážitku to lidem vynahradí," řekl starosta Michal Rosa.

Jedno nepříjemné překvapení za druhým čekalo na dělníky, kteří začali před rokem v červenci pracovat na přestavbě trutnovského kina. Historickou budovu z roku 1928 poznamenala nekvalitně provedená rekonstrukce v roce 1976.

Vizualizace interiérů kina Vesmír v Trutnově.Zdroj: RealViz

"Už původní stavba z 20. let byla odvážná, ovšem zásahy do nosných konstrukcí provedené při rekonstrukci v 70. letech byly z hlediska statiky destruktivní. Zdivo, krov, podhled nad sálem byly narušené a poškozené. Nikdy ale nehrozilo žádné nebezpečí. Přestože byl proveden stavební průzkum, na tyto vady bohužel nebylo možné přijít. Nedalo se s tím počítat před začátkem rekonstrukce," vysvětlil Rosa, který rekonstrukci jako architekt projektoval před prosincovým nástupem do funkce.

"Za socialismu prováděné stavby trpí tím, co paradoxně zažíváme i v dnešní době, že byl nedostatek stavebních materiálů. Někdo navíc systematicky narušoval nosnou konstrukci objektu. To jsem opravdu nikdy neviděl. Nejednalo se o nahodile opomenuté drobnosti, ale o zcela systematické nedodržování technologických postupů. Překvapivě nejhorší škody byly napáchány vedením elektroinstalací, kdy do stávajících stěn byly vysekány svislé i vodorovné drážky pro mnoho desítek kabelů. Při drážkování se nebraly ohledy na nic, co stálo v cestě," dodal.

Podle stavbyvedoucího Jiřího Šorma ze stavební společnosti BAK se přišlo na nedostatky až ve chvíli, kdy dělníci začali sundávat obložení. "Nestandardních postupů bylo tehdy opravdu hodně. Například se vyzdívalo z dutých cihel místo plných. Sloupy a trámy byly staticky přerušené. Rozvody vedly přes sloupy a nosné části. Tehdejší pracovníci se s tím vůbec nepárali. Asi si říkali, po nás potopa, a nezajímalo je, co bude dál," popsal situaci Jiří Šorm.

Největším oříškem byla záchrana památkově chráněného krovu a skořepiny podhledu hlavního sálu. "Záchrana krovu trvala více než měsíc. Ale jsem za to moc rád, protože podhled hlavního sálu je unikátní a pro trutnovské kino tak typický. Jeho zachování bylo naší prioritou," uvedl starosta Rosa. Všechny skryté závady jsou odstraněny. Práce pokračují uvnitř kina i venku.

"V tuto chvíli se v hlavním sále dokončují monolitické konstrukce a příští týden bude dokončena nosná konstrukce nového hlediště. Hotové je rovněž jedno ze dvou ramen nového vnitřního schodiště. Po dokončení hrubé stavby hlavního sálu bude následovat pokládka akustických obkladů a instalace vzduchotechniky a audiovizuální techniky. V zázemí zbývá vybourat výtahovou šachtu, dokončit bourací práce na novém malém sále a pak se pracovníci stavby mohou pustit do tvorby nových konstrukcí i v této části," upřesnil postup prací trutnovský starosta.

Hotovo je zhruba 10 procent klempířských prací. Pokládá se nová střešní krytina a nahazuje nová omítka. "Do konce září bude mít kino hotovou nejen novou střechu, ale i celou fasádu, na kterou vracíme ozdobné prvky zrcadla, která byla při první rekonstrukci odstraněna. Je možné, že lešení zůstane stát před hotovou fasádou, některé práce se budou dokončovat po zimě," dodal.

