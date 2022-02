Rekordní Krkonoše. V top sezoně přilákaly milion turistů, lanovce lidi ubývají

/FOTOGALERIE/ Krkonošský národní park navštívily v loňském roce rekordní davy turistů. V hlavním turistickém období, od července do října, zamířil do vrcholových partií hor jeden milion lidí. To je nejvíce od doby, kdy Správa KRNAP monitoruje návštěvnost. Od roku 2012 denně získává data o pohybu turistů prostřednictvím automatických sčítacích zařízení. Stoupla opět návštěvnost Sněžky, kde se v srpnu denně pohybovalo až deset tisíc lidí. Naproti tomu Lanová dráha Sněžka zaznamenala v loňském roce výrazný úbytek cestujících, měla jich zhruba o třetinu méně než v roce 2018.

Sněžka je největším turistickým magnetem. | Foto: Miloš Šálek

Zatímco o letních prázdninových měsících nedosáhla návštěvnost v národním parku extrémních hodnot z roku 2020, rekordní čísla přinesly září a říjen. Nejfrekventovanějším dnem celé sezony byla neděle 26. září. Turisticky nejvytíženějšími místy jsou vrchol Sněžky, pramen Labe, okolí Labské boudy, památník obětem hor a Úpské rašeliniště. Stoupá obliba večerních a nočních návštěv hřebenů hor. Sněžka přilákala ještě více lidí než v roce 2020, zejména mezi srpnem a říjnem. V nejfrekventovanější dny směřovalo na vrchol Sněžky i více než 10 000 pěších turistů, nejvíce jich bylo na nejvyšší české hoře 21. srpna. Kalamita: Autobus málem spadl do potoka, spisovatelka si stěžovala na "idioty" Do Krkonoš zamířil také vysoký počet cyklistů, od července do října jich zaznamenala Správa KRNAP přes 30 tisíc. Patrný je trend elektrokol. "V uplynulém roce se potvrdily hlavní aktuální trendy v návštěvnosti národního parku. Spočívají zejména v rostoucí oblibě návštěvy Krkonoš v závěru sezony v září a říjnu. Stoupá rovněž obliba večerních a nočních přechodů vrcholových partií, motivovaných zejména pozorováním východu Slunce," uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Dospělí se třemi dětmi se ztratili v Krkonoších, vysvobodila je Horská služba "Kromě přetrvávajících covidových opatření v podobě omezení zahraničního cestovního ruchu a zvýšení intenzity cestovního ruchu domácího, který směřuje zejména do přírodně atraktivních lokalit, se na vysoké podzimní návštěvnosti podílelo i celkem teplé počasí bez výrazných dlouhodobých srážek. To se projevilo zejména o víkendech, kdy jsme na řadě míst zaznamenali nejvyšší intenzitu pohybů osob za celý sledovaný rok," poskytl Drahný vysvětlení. Sněžka je největším turistickým magnetem.Zdroj: Miloš Šálek Automobilová doprava v národním parku podle něj vykazuje dlouhodobě stabilní intenzitu, která je rovnoměrně rozložená do jednotlivých měsíců. Nejvyšší počty průjezdů na území národního parku zaznamenala Správa KRNAP na trase Špindlerův Mlýn - Špindlerovka, a to v průměru 400 až 500 obousměrných průjezdů za den. V posledním říjnovém víkendu to bylo i přes 700 průjezdů za den. FOTO: Sněhu je plno, lyžaři zaplnili Pec. Meteorologové varují před kalamitou Naopak Lanová dráha Sněžka přepravila loni výrazně méně cestujících. Jejich počet v posledních třech letech klesá. Zatímco v roce 2018 se lanovkou svezlo 325 tisíc lidí, v roce 2021 jich bylo 202 tisíc. V roce 2020 231 tisíc. "Projevilo se, že kvůli proticovidovým opatřením byla lanovka v loňském roce tři a půl měsíce mimo provoz, od 29. ledna až do 12. května, v roce 2020 měsíc a půl," poznamenal vedoucí provozu Lanové dráhy Sněžka Jiří Špetla. FOTO: Manévry na Sněžce. Podívejte se, jak vrtulník odstranil podpěru lanovky Lanovka zaznamenala prudký pokles návštěvnosti během letních prázdnin. Ve srovnání s rokem 2019 do ní nastoupilo v červenci o 10 tisíc lidí méně a v srpnu dokonce o 21 tisíc lidí méně. V září naopak jelo lanovkou na Sněžku více turistů než v posledních dvou letech. V loňském roce Lanová dráha Sněžka navýšila jízdné, především na období červenec, srpen. Lanovka Sněžka cenově dorovná Tatry. Zdražení mělo přijít dávno, říká náčelník NÁVŠTĚVNOST LANOVÉ DRÁHY SNĚŽKA 2018: 325 336 2019: 311 948 2020: 230 842 2021: 202 025