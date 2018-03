Rekordní mrazy mají v Peci i na Sibiři. Brzy bude nad nulou

Pec pod Sněžkou - Historické teplotní minimum zaznamenala v posledních dvou dnech profesionální stanice ČHMÚ v Peci pod Sněžkou. Na Sibiři při teplotě 62 pod nulou zamrzly teploměry.

Ve středu -18,5, ve čtvrtek -19,9. To je o čtyři resp. pět stupňů nižší teplota, než kdy byla v těchto dnech naměřena v Peci pod Sněžkou. V Orlickém Záhoří na Rychnovsku bylo včera dokonce mínus 24,1.



Tuhé mrazy se na našem území nezdrží dlouho. Alespoň podle meteorologa Tomáše Prouzy z profesionální stanice Českého hydrometeorologického ústavu v Peci pod Sněžkou. „Mrazy by měly postupně polevovat. Koncem víkendu lze očekávat denní maxima již nad bodem mrazu, oteplování bude přicházet od jihozápadu a dorazí sem spíše později. Noční mrazy se budou vyskytovat i nadále,“ předpovídá.



Stanice ČHMÚ v Peci je jednou ze dvou profesionálních v kraji. Druhou v Polomi u Deštného v Orlických horách provozuje Armáda ČR.



Pane Prouzo, jaké teploty panují na nejvýše položeném místě v ČR, Sněžce?

Teplota na Sněžce se v posledních dnech pohybuje mezi -22 a -20 stupni. Teplotní čidlo však kvůli silné námraze není příliš přesné. Rychlost větru se pohybovala v nárazech i přes 25 m/s, takže pocitová teplota klesala často i hluboko pod mínus 30 stupňů.



V sibiřské vesnici Ojmjakon naměřili 62 stupňů pod nulou, pak už teploměr přestal fungovat. Jak to vypadá v takové chvíli? Jak lze přežít v takovém mraze?

V takovém případě je pro měření nutné používat buď lihový nebo odporový (elektronický teploměr). Rtuť tuhne zhruba při -39. V našich podmínkách je takový mráz vcelku nepředstavitelný s ohledem na absolutní rekord -42,2 z roku 1929. Na Šumavě přitom tehdy mohlo být v mrazových kotlinách k mínus padesáti. Rozhodně platí rady i pro mnohem nižší mrazy. Pokud možno nevycházet ven a je-li to nutné, pak být dokonale oblečen.



Jsou aktuální mrazy mimořádnou situací?

Současné mrazy nejsou extrémně silné, výjimečné jsou spíše svým načasováním v rámci zimy na konec února, délkou trvání a rozložením, kdy silně mrzne i v nižších polohách bez sněhové pokrývky. Poslední opravdu výrazná mrazová epizoda se vyskytla v první polovině února 2012.



Jaké údaje zaznamenává stanice ČHMÚ?

Automatická stanice zaznamenává teplotu, vlhkost, sluneční svit, přízemní teplotu, srážky, směr a rychlost větru. Profesionální navíc ještě tlak vzduchu, oblačnost, dohlednost, výšku sněhu a nový sníh, v letním období výpar, výskyt meteorologických jevů jako jsou bouřky a druhy srážek.



Na jak dlouho dopředu lze věrohodně stanovit předpověď počasí? Jaký je výhled?

Do počátku příštího víkendu se očekává pozvolné oteplování s nadnulovými denními teplotami a slabými nočními mrazy. Na nejbližší dny lze určit předpověď velice přesně, na dva-tři dny dopředu mívá přesnost 85-90 procent. Zato předpovědi na čtrnáct dní nebo měsíc dopředu, to je největší děs pro meteorology. To je věštění z koule. Pravděpodobnost správné předpovědi je taková, jako hodit si korunou.

Profi meteorologická stanice v Peci Budova stanice ČHMÚ v Peci byla vybudována v druhé polovině 80. let v nadmořské výšce 815 metrů nad mořem. První měření proběhla v roce 1987, nepřetržitý provoz byl zahájen 1. září 1988. Objekt byl původně určen deseti zaměstnancům.



Vedle observatoře vznikly prostory pro synoptiky, kteří vytvářejí předpověď počasí. Tento plán se ovšem nenaplnil a aktuálně se o provoz stanice starají tři pozorovatelé. „Elektronická čidla měří a odesílají data kontinuálně, kompletní SYNOP zpráva se sestavuje vždy v každou celou hodinu. Mezi 7. a 21. hodinou ji sestavuje pozorovatel, v noci automat. Třikrát denně se sestavuje zpráva INTER, obsahující klimatologické údaje – maximální/minimální teplotu, výšku sněhu, srážkový úhrn, nárazy větru a další,“ popisuje meteorolog Tomáš Prouza.



V sobotu 24. března od 9 do 14 hodin má profesionální meteorologická stanice v Peci pod Sněžkou, stejně jako další v republice, Den otevřených dveří s exkurzemi a výkladem týkajícím se přístrojového vybavení a fungování stanice.