Trutnov - Chodci na Krakonošově náměstí se budou už brzy moct cítit bezpečněji. Řidičům se totiž do cesty postaví zpomalovací prahy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jana Mudrová

Řidiči v centru Trutnova se od pátka musí připravit na určitá dopravní omezení.

Kolem Krakonošova náměstí se totiž začínají budovat zpomalovací prahy. Jejich cílem je zvýšit bezpečnost přecházejících chodců. Retardéry budou celkem tři. „Prahy, které nahradí dosavadní provizorní řešení, vybudujeme na vjezdech do náměstí z Bulharské a Havlíčkovy ulice a třetí na výjezdu z náměstí do ulice Jihoslovanská," upřesnil starosta města Ivan Adamec.

Kolem Krakonošova náměstí z důvodu stavebních zásahů čekají v následujících čtrnácti dnech objížďky. „Průjezd Bulharské ulice bude omezen už od pátečního rána," upozornil starosta Trutnova Ivan Adamec.

A jak budou novinky vypadat? „Prahy budou řešeny obdobně jako zpomalovací přechodový práh vybudovaný v loňském roce před budovou spořitelny," vysvětlil Ivan Adamec.

Konkrétně: Vzhledem k jednosměrnosti všech ulic, kterých se zpomalovací prahy kolem trutnovského náměstí týkají, bude stupňovitý jen nájezd na přechod a sjezd z něj bude pozvolný.

První zpomalovací práh, na kterém se právě dnes začíná pracovat, je na vjezdu do náměstí z Bulharské ulice. „Realizace bude probíhat od pátku 8 hodin, do čtvrtka 16. dubna, do večerních hodin," říká Ivan Adamec a dodává, že po tuto dobu bude Bulharská ulice v úseku od křižovatky s ulicí Kostelní až k náměstí zcela uzavřena.

Zpomalovací prahy mají chránit chodce kolem náměstí

Nové zpomalovací prahy, neboli ležící policajty, které začínají dnes instalovat Technické služby Trutnova, vyjdou celkem na půl milionu korun. Během následujících týdnů přinesou práce určitá dopravní omezení v centru podkrkonošské metropole.

Bulharská je uzavřena jako první

První zpomalovací práh na vjezdu z Bulharské ulice si už ode dneška vyžádá objížďku. Ta povede přes Slovanské náměstí do ulice Farská, doprava se bude vracet ulicí Kostelní a částí ulice Bulharská. Do uzavřené části ulice Bulharská bude vjezd povolen pouze pro zásobování. budou muset z ulice couvat.

Další související úprava dopravního značení proběhne na dobu uzavírky (tedy až do čtvrtka 16. dubna) v prostoru náměstí, kde bude umožněno odbočení doleva v křižovatce před budovou knihovny, aby bylo možné zásobovat provozovny směrem od knihovny po bývalou prodejnu Vella.

Budování zpomalovacích prahů je plánováno etapovitě. Další zpomalovací práh začnou pracovníci Technických služeb realizovat v ulici Havlíčkova. Ta bude díky tomu uzavřena od pátku 17. dubna, opět od 8 hodin, a to až do pondělí 20. dubna večerních hodin. Zásobování Havlíčkovy bude umožněno směrem od ulice Pražská. „Rozměrnější automobily budou muset do ulice zacouvat kvůli jejímu šířkovému uspořádání," upozornil na komplikace starosta Adamec.

Zároveň upozornil, že auta, která se do Havlíčkovy nedostanou, budou nasměrována do spodní části ulice Pražská. Zde se na přechodnou dobu otočí jednosměrný provoz směrem do ulice Palackého.

Jak starosta potvrdil, poslední zpomalovací práh pak přijde zřejmě na řadu až v letním období.

Jihoslovanská ulice bude poslední

„Realizace posledního přechodového zpomalovacího prahu v místě výjezdu z Krakonošova náměstí do ulice Jihoslovanská proběhne v červenci. I v tomto místě se předběžně počítá se čtyřdenní změnou provozu," uzavřel Ivan Adamec s tím, že o přesném datu bude veřejnost informována. „Krakonošovo náměstí je teď opravdu krásné. Je dobře, že pod radnicí už auta neprojíždějí. A když se povede zpomalit dopravní provoz i na vjezdech a výjezdech, bude to jen dobře," vyjádřila včera pro Deník názor Markéta Petříková.