Retro nádraží v Hostinném nahradil moderní dopravní terminál

Hostinné - Nový dopravní terminál otevřeli v Hostinném. Pro město je to obrovská změna. Nahradil totiž nevzhlednou asfaltovou plochu v centru města se zapíchnutými značkami pro stanoviště autobusů.

Vybudování nového autobusového nádraží stálo 22 milionů, 90 procent uznatelných nákladů pokryje radnici evropská dotace. „Pro město to bylo velice výhodné. Byla by hloupost nesáhnout po takové dotaci,“ řekla starostka Hostinného Dagmar Sahánková. „Je to velká událost. Hostinné už nemá retro autobusák. Místo se ohromně proměnilo, což zaznamená každý, kdo přijede do Hostinného. Nový terminál přispěje k zvýšení komfortu a lepší kultuře cestování, nejen pro obyvatele Hostinného, ale také lidi z okolních obcí, dojíždějící a studenty,“ dodala.



OPOŽDĚNÁ KOLAUDACE

Výstavba začala loni v červenci, hotovo bylo koncem února. Kromě dopravního terminálu vznikla nová parkovací místa a toalety. Kolaudace prošla až na druhý pokus ve druhé polovině května. Uvedení do provozu zpozdilo o tři měsíce přidání bezpečnostních prvků u centrálního přechodu pro chodce, který propojuje stanoviště autobusů. Ty zakrývají dřevěné stěny a přes ně nebyl bezpečný výhled na projíždějící autobusy. Město muselo rozšířit o metr chodníkovou plochu směrem do silnice.



„Bylo nutné zajistit rozhled na vyčkávací plochu přechodu pro chodce, který tam nebyl dobrý kvůli dřevěné konstrukci, a to pro viditelnost řidičů i chodců. Mohlo by docházet ke kolizím,“ vysvětlil Václav Javůrek z trutnovského dopravního inspektorátu Policie ČR. „Přístup města byl naprosto správný a překážku pro schválení kolaudace odstranilo,“ doplnil.

„Byla to časová komplikace, počítali jsme, že nádraží otevřeme dříve,“ připustila starostka Hostinného. „Bezpečnost cestujících je ovšem hlavní a proto jsme museli upravit situaci tak, aby vyhovovala. Je lepší mít vše v pořádku hned na začátku, kdy je možné problém odstranit, než v průběhu rozjetého provozu. Nic jiného jsme stejně dělat nemohli, kolaudaci bychom nedostali,“ uvedla Dagmar Sahánková.



Kritické místo. Radnice v Hostinném musela na novém autobusovém nádraží rozšířit chodníkovou plochu na přechodu pro chodce. Až poté úspěšně prošlo kolaudačním procesem. Foto: Deník/Jan Braun



Projektanti z náchodského ateliéru INS museli rovněž reagovat na speciální požadavky památkářů. „Nádraží v Hostinném se nachází v památkové zóně a museli jsme respektovat požadavky na materiálové složení ocelových konstrukcí, které musely být v šedé, antracitové barvě, i povrchů zpevněných ploch, kam jsme umístili žulové kostky. Na zastřešení a opláštění stěn jsme použili dřevo,“ upřesnil Petr Šulc, jednatel a vedoucí projektant ateliéru INS.



„Stavbu se povedlo dovést do zdárného konce, je to rozhodně plus pro cestující. Určitě ocení i vybudování nových toalet. Lidé rychle zapomínají a bylo by fajn si občas připomenout, jak to v Hostinném vypadalo ještě před rokem,“ poznamenal. „Dosavadní autobusové nádraží fungovalo dost nebezpečně a chaoticky, na velké asfaltové ploše se míchal provoz autobusů a aut, k tomu se přidávali chodci a děti směřující do školy,“ řekl.



NEJDŘÍVE NA NÁMĚSTÍ

Po novém autobusovém nádraží volali lidé v Hostinném dlouho. Otevření moderního dopravního terminálu přivítali. „Pamatuji se ještě z dětství na původní nádraží, které bylo na náměstí. Nové se mi moc líbí, Hostinné si ho už po těch letech zasloužilo. Má velký význam především pro dojíždějící. Je to velká změna. Jedině bych vytkla, že informační tabule neměla být uprostřed, kde je schovaná, ale zkraje nádraží,“ vyjádřila svůj názor při sobotním slavnostním otevření Eva Machová z nedalekých Nových Zámků.



Autobusová doprava začala fungovat v Hostinném v roce 1928 na trasách do Černého Dolu, Dolního Dvora a Slemena. Nádraží stálo původně na náměstí, v roce 1956 se přesunulo na plochu u sodovkárny.



Provoz na novém dopravním terminálu odstartoval v pondělí. Na původní místo se vrátily autobusové zastávky, dočasně umístěné ve Školní ulici. Město ještě vylepší prostor parku směrem k základní a střední škole Sluneční a rovněž plánuje, jak využít plochu po zbourané bývalé sodovkárně vedle nádraží.