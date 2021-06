Aleš Dohnal řídil s alkoholem v krvi na jaře roku 2019. Podle svých slov si dal v restauraci v Náchodě jedno velké a jedno malé pivo. Než usedl za volant, spočítal si prý podle tabulek na internetu, že už by měl být zcela střízlivý. „Bohužel jsem při běžné silniční kontrole menší množství alkoholu v dechu nadýchal, bylo to méně něž 0,3 promile,“ přiznal Dohnal.

Dostal pokutu a zákaz řízení na šest měsíců. Pokutu sice řádně uhradil, ale za volant usedl dřív, než mu vypršel trest. „Bohužel, krátce před uplynutím lhůty jsem musel z neodkladných rodinných důvodů automobil znovu použít a zákaz řízení porušit,“ řekl Deníku Dohnal. Okresní soud v Náchodě ho proto odsoudil za maření úředního rozhodnutí. Roční podmínka mu vypršela loni v září.

Na Dohnalovy prohřešky v pondělí upozornila Česká televize. Na politika se okamžitě snesla vlna kritiky. O svých prohřešcích z minulosti neinformoval veřejnost ani politické partnery a po loňských krajských volbách ho krajští zastupitelé zvolili do lukrativní pozice uvolněného předsedy výboru pro dopravu. Za to mu náleží měsíční odměna přes 90 tisíc korun. „Alkohol a doprava spolu moc nekorespondují. I proto by měl vyvodit osobní zodpovědnost a v čele výboru skončit,“ vyzval ho bývalý hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Jeho nástupce Martin Červíček (ODS) uvedl, že celá kauza je pro něj překvapením. Další postup je podle něj primárně věcí Pirátů a samotného Dohnala.

Ten v úterý odpoledne Deníku potvrdil, že na štědře placenu funkci předsedy výboru pro dopravu rezignuje. „Lituji svých pochybení, ke kterým se těžko hledají slova omluvy. Musím přijmout i politickou odpovědnost,“ řekl Dohnal. Kromě postu předsedy krajského výboru pro dopravu rezignuje i na funkci předsedy zastupitelského klubu Pirátů v Hradci Králové. Zůstat by měl zřejmě řadovým zastupitelem na kraji i v Hradci Králové.

Nejde o první problém na kraji

Kvůli alkoholu za volantem skončil loni na podzim i ředitel krajské organizace CIRI (Centrum investic, rozvoje a inovací) Lukáš Korych. Poté, co dostal smyk a naboural do stromu, mu policisté naměřili 1,4 promile alkoholu v dechu. Následný odběr krve Korych odmítl. Poté, co se jeho prohřešek provalil, Korych na funkci rezignoval. Co vysvětlovat měl letos v zimě i radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink (Spojenci pro KHK), který mimo pořadí nechal naočkovat svou manželku vakcínou proti koronaviru.

„Ty případy rozhodně nevrhají dobré světlo na současnou koalici," rýpl si současný opoziční zastupitel Jiří Štěpán.

A do značné míry s ním souhlasí i politolog z Univerzity Hradec Králové Králové Jan Květina: „Bezpochyby je nešťastné, když koalici v krátké době po sobě zastihne sled kauz, které se týkají osobních poklesků či dokonce protizákonných jednání jejích představitelů, jakkoli se jedná o selhání těchto jednotlivců a nikoli o systémový problém. Přes určitou podobnost se navíc dané kauzy přece jen liší – minimálně v případě radního pro zdravotnictví pana Finka. Ten sice nepostupoval korektně v případě zajištění očkování i pro svou manželku, což vzbuzovalo podezření z „papalášského“ jednání a protekcionismu, ale na druhé straně toto jednání bylo spíše v rozporu s dobrými mravy než jednoznačně záměrným překročením zákona. Radní Fink mohl navíc v tomto případě před veřejností uplatnit rétoriku starosti o rodinu a absence nekalých úmyslů, což nakonec spolu s jeho omluvou vedlo k tomu, že ho většina zastupitelstva ve funkci podržela – včetně představitelů Pirátské strany. Kauzy pana Korycha a pana Dohnala jsou v tomto ohledu skutečně navzájem podobnější, neboť v nich sehrává roli alkohol za volantem i skutečnost, že oba tato svá selhání zjevně záměrně tajili," řekl Deníku Květina.