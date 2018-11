Rezonance, ultrazvuk v porodnici, nová lůžka. Nemocnice mohutně investuje

Zdravotnictví - Zdravotnictví Zdravotní sestra 18 100 Kč

Sestry pro péči v interních oborech VŠEOBECNÁ SESTRA. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 18100 kč, mzda max. 29570 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Požadavky: , Všeobecná sestra s odbornou způsobilostí dle zákona č. 96/2004 Sb. (specializovaná způsobilost výhodou),, znalost práce na PC, , , prac. poměr na dobu neurčitou i určitou, plný i zkrácený pracovní úvazek, , Bližší informace: helena.hejdukova@nemjil.cz, Bc. Helena Hejduková 481 661 410, , 5 týdnů dovolené, závodní stravování, včetně dalších benefitů a odměn dle Kolektivní smlouvy, sick days, zajištění bytu k trvalému užívání, možnost dalšího vzdělávání , , Tato pozice NENÍ podporována náborovým příspěvkem či stipendijním programem MMN, a.s. , , kontakt: telefonicky od 8.00 do 14.00 hod.,, e-mailem, osobně - personální oddělení po - pá od 8.00 do 12.00 hod.,. Pracoviště: Mmn, a.s. semily, 3. května, č.p. 421, 513 01 Semily. Informace: Helena Hejduková, +420 481 661 410.