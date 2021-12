Výtvarník Josef Rataj namaloval obraz přímo v kostele během koncertu Richarda Krajča.Zdroj: Miloš Šálek

Vedle duchovního a hudebního zážitku byli diváci svědky předání šeků, které nadace AnděLOVÉ Richarda a Karin Krajčových věnovala lidem z jižní Moravy zasaženým ničivým tornádem. Ze stovky příběhů vybrali zástupci nadace tři, jejichž protagonisté si přijeli šeky do Chotěvic převzít. Každý z nich získal 311 333 Kč.

Richard Krajčo kupuje kostel v Chotěvicích. Byl to spásný nápad manželky, říká

Nadace AnděLOVÉ má získat po novém roce chotěvický kostel do svého vlastnictví. Plánuje ho otevřít každý den a pořádat v něm další akce. "Naším cílem není vlastnit kostel a udělat si tam bydlení, rockový klub nebo něco podobného. Je to přesně naopak. Chceme kostel udržovat k účelu, k jakému byl stvořen. To znamená, aby to bylo místo setkávání, spočinutí, rozjímání. Naším záměrem je přiblížit ho lidem, aby se stal poutním místem, na kterém se rádi zastaví a řeknou si: Wau, tady v Podkrkonoší je něco speciálního, něco co chceme vidět," vysvětlil Richard Krajčo.

Vánoční mši sloužil v kostele v Chotěvicích známý kněz Zbigniew Czendlik.Zdroj: Miloš Šálek

Do opravy kostela už investoval s manželkou šestimístnou částku, která se prý pomalu blíží sedmimístné. "Vyměnili jsme střechu na sakristii a márnici, která je na pozemku kostela. Ty původní byly zničené a teklo skrze ně. Vyměnili jsme okna ve věži. Několikrát jsme provedli nátěr uvnitř kostela, abychom zbavili lavice, zpovědnici a sochy od červotočů, kteří už je postupně rozebírali. Teď máme před sebou výměnu dřevěné podlahy, na které lavice stojí. Je plesnivá a rozežraná," přiblížil situaci frontman kapely Kryštof.

FOTO: Podívejte se, jak vypadá kostel, který bude patřit Richardu Krajčovi

"Zásadní opravy, které nás čekají, ale budeme muset řešit s památkáři. Budou to restaurátorské práce, například křížové cesty, oltářů. Bude nutné kompletní vymalování kostela, kompletní elektřina, venkovní omítka. Rádi bychom vrátili hodiny do věže, aby je Chotěvice měly opět na kostele. Plánů je hodně, není to na rok. Máme představu, že každý rok bychom chtěli něco udělat," dodal.

Zdroj: Miloš Šálek

Richard Krajčo si vybudoval k Chotěvicím a regionu silný vztah. "Sedmnáct let mám v Chotěvicích statek. I když tady netrávím každý den, tak jsem si zdejší kraj zamiloval. Naučil jsem se lyžovat v Mladých Bukách, věnujeme se turistice v Krkonoších. Prakticky celé léto jsem vždycky tady, na tři-čtyři měsíce se sem odstěhuju. Je to můj domov. Přesídlili jsme sem celá rodina. V Ostravě mi sice zůstala kapela, ale maminka a bratr jsou už také Východočeši. Mám k tomuto místu už silné pouto. Nevím, jestli po mně na světě zůstanou písničky a po ženě filmy a knihy. Možná jo. Ale rozhodně bychom byli rádi, aby po nás zůstalo něco dalších 100, 150 let, až tady nebudeme. Kostel může být takovým naším otiskem," řekl.