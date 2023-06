„Úplná uzavírka silnice kvůli mostu v Trutnově - Volanově bude nezbytná. Nyní probíhají jednání o objízdných trasách,“ řekla Deníku mluvčí krajské Správy ŘSD Petra Drkulová. Podle ŘSD na mostě ve Volanově vznikají trhliny, krápníky, dochází k rozpadu děr a zatékání do nosné konstrukce. Most má nízkou zatížitelnost a špatný stavební stav. Kvůli tomu dojde k jeho demolici a výstavbě nového mostu. Stavební práce měly začít 5. června, termín zahájení rekonstrukce se podle aktuálních informací posouvá na červenec. „Z důvodu dopravně - inženýrských opatření a koordinace s dalšími stavbami nakonec oprava mostu začne nejdříve po červencových svátcích,“ uvedla Drkulová.

Most se nachází těsně před odbočkou na Dolce, kam jezdí lidé do kempu. Uzavírka bude úplná a značně zkomplikuje provoz na silnici první třídy. Během letních prázdnin také začne rekonstrukce silnice I/16 mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi, v červenci se ŘSD vrátí i do Rudníku. Co řidiče čeká?

Podle původního harmonogramu měly stavební práce trvat do listopadu letošního roku. Vzhledem k posunutí termínu zahájení lze předpokládat, že se protáhnou do konce roku.

Lidé budou muset jezdit přes Vlčice

Bližší informace o chystané uzavírce zatím nemá od ŘSD ani město Trutnov, ale ani obce, které situace citelně zasáhne. Josef Červený, starosta Pilníkova, přes který vede tah z Trutnova do Jičína, se při dotazu na chystanou dopravní uzavírku kvůli bourání mostu ve Volanově orosil. „Dozvěděli jsme se to na setkání starostů s trutnovskou dopravní policií ČR v Hostinném a nejsme z toho nadšeni. Koukal jsem na to, jako když spadnete z Marsu. Je to páteřní silnice, žádné bližší informace ale od ŘSD zatím nemáme. Bude to každopádně znamenat, že při cestě do Trutnova budou muset jet řidiči přes Vlčice a Peklo, protože je to jediná možná objízdná trasa. A silnice přes Peklo je ve velmi špatném stavu. Řada lidí v Trutnově pracuje, takže to budou velké komplikace. Přinese to chaos v dopravě a naštvané lidi,“ vytušil Josef Červený.

Mezi obyvatele Pilníkova, kteří dojíždějí za prací do Trutnova, patří Marta Kučerová. V Trutnově provozuje kadeřnictví. „Do Trutnova jezdím denně. To bude šílené, pokud budeme muset jezdit přes Vlčice. Je to oklika a cesta tam je strašná, spousta děr. Odrovnám si auto, budu muset jezdit každý den dřív. To jsem teda naštvaná,“ vyděsila se.

Rovněž Petr Nesládek, starosta Vlčic, přes které by měla vést objízdná trasa, tuší, že řidiče čeká náročné léto a podzim. „Bude to určitě velká komplikace. Silnice přes Vlčice a Peklo není takovému provozu uzpůsobená,“ uvedl.

Uzavírka Polské ulice se protáhne

V Trutnově se navíc prodloužila úplná uzavírka silnice na Polsko v Polské ulici, která měla skončit v červnu. Dopravní uzavírka odřízla cestu do železničního přejezdu v Polské ulici po křižovatku s Voletinskou ulicí. Řidiči tak musí jezdit přes Poříčí.

„Celková uzavírka Polské ulice potrvá do druhé poloviny července kvůli zdržení na stavebním objektu propustku a přeložky teplovodu,“ vysvětlila mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková. Při společné akci ŘSD a města se vyměnil povrch vozovky a budovaly chodníky. Vjezd mají povolený pouze rezidenti.

„Příští týden by mělo být položeno 90 procent asfaltových povrchů, dláždí se chodníky, budou se dodělávat krajnice,“ dodala Dědková. Po dobu pokládky asfaltových povrchů bude omezen průjezd stavbou i rezidentům: 19. - 21. června denně v době od 6 do 19 hodin, 22. června od 6.00 do 23. června do 19.00 v kuse bez noční přestávky.

ŘSD opraví silnici mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi

Při cestě ve směru na Polsko bude již brzy čekat řidiče další dopravní omezení. ŘSD tam odstartuje plánovanou rekonstrukci na silnici I/16 mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi. „Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele, předpokládáme zahájení stavby během letních prázdnin,“ sdělila mluvčí krajské Správy ŘSD Petra Drkulová.

Řidiči na Trutnovsku se musí vypořádat i s dalšími probíhajícími dopravními omezeními. Patří mezi ně například dvouletá rekonstrukce silnice I/16 mezi Dolní Kalnou a Dolní Olešnicí, která potrvá až do dubna 2025, nebo úplná uzavírka silnice druhé třídy na Debrné. V Suchovršicích se bude opravovat silnice I/14 až letošního listopadu. Po dokončení sanace násypového tělesa přijde sanace skalního svahu. V Rudníku ŘSD naváže na rekonstrukci opěrných zdí a propustku mostku, která byla přerušena loni v prosinci. Pokračování prací má ŘSD povolené od července 2023 z důvodu vegetačního období živočichů (rak kamenáč, vranka obecná a dalších).