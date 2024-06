Řidiče potrápí během léta dopravní uzavírky. Na Trutnovsku je čekají největší komplikace na příjezdové silnici do Špindlerova Mlýna. Na omezení na cestách se musí připravit také na několika dalších místech v okolí Vrchlabí, Trutnova, Dvora Králové nad Labem, Úpice a dalších.

V letošním roce Vrchlabí vybuduje nový most u kina Kartonka a silnici ke starému biografu. | Video: Deník/Jan Braun

Rekonstrukce tří špindlerovských mostů, takzvaných polských, v lokalitě Přední Labská a Labská je největší investicí kraje v letošním roce. Stát bude 119,8 milionu korun včetně DPH. Na všech třech mostech jsou dokončené demoliční práce. Než je nahradí nové, řidiči musí jezdit přes mostní provizoria. Dopravní omezení by mělo skončit 3. listopadu 2024.

Částečné dopravní omezení čeká řidiče do 4. srpna na stejné silnici II/295 ve Vrchlabí. Dochází tam k sanaci tělesa komunikace. Uzavírka je částečná, průjezdný je jeden jízdní pruh o šířce 3 metry. V případě, že to situace dovolí, provoz povede ve dvou jízdních pruzích o minimální šířce 2,75 metru.

Na silnici do Špindlerova Mlýna zbourali silničáři tři mosty.Zdroj: Královéhradecký kraj

Nový most se bude letos stavět také ve Vrchlabí, město ho vybuduje u kina Kartonka. K tomu opraví silnici mezi starým biografem a novým kinem ve Vančurově ulici. Vrchlabí by to mělo přijít na zhruba 40 milionů korun. Veřejnost upozorňovala na špatný stav mostu U Karmášků, město má ale k dispozici znalecký posudek, podle kterého může být v provozu. Na mostě byla snížena tonáž. Vrchlabí s jeho opravou počítá, ale až po vybudování nové silnice ve Vančurově ulici mezi starým kinem a Kartonkou.

V Trutnově bude do 23. června úplně uzavřena silnice z Trutnova přes Babí na Žacléř, od 23. června do 28. července potom přijde částečná uzavírka, kdy vozidla projedou s omezením za kyvadlového provozu. Důvodem uzavírky je dokončení prací na vybudování nové kanalizační sítě, které provádí VaK Trutnov.

Úplné uzavírky jsou na silnicích třetí třídy ze Dvora Králové nad Labem na Zálesí - Doubravice (předpokládaný termín dokončení 8. září), v Choustníkově Hradišti (do 3. listopadu) a Čermné, kde se opravuje most (do 25. srpna). Vyplývá to z údajů poskytnutých krajským úřadem.

Celkem 82 milionů korun bude kraj investovat v Libňatově a Maršově u Úpice. Opravu mostu v Libňatově spojí s rekonstrukcí silnice III. třídy do Maršova u Úpice. Stavby odstartují na začátku příštího týdne. Cesta na Maršov u Úpice bude zcela uzavřená. Místní tankodrom nahradí nová vozovka. V roce 2015 zdejší občané dokonce sepsali petici kvůli dezolátnímu stavu silnice. Měla za cíl vyzvat vlastníka silnice, kterým je Královéhradecký kraj, k urychlenému řešení a opravě.

V první etapě v roce 2022 kraj opravil úsek v Libňatově, včetně dvou mostů. Letos je na programu zhruba čtyřkilometrový úsek ve směru na Maršov u Úpice. Oprava silnice bude pokračovat i v příštím roce. Přes zimu by ale měly být stavební práce přerušené. I s první etapou rekonstrukce kraj investuje v Libňatově a okolí celkem 134 milionů Kč. Obec zároveň vybuduje u úřadu parkovací místa, novou opěrnou zeď a chodník. Průjezd Libňatovem bude po silnici II. třídy zcela uzavřený pro pěší i automobily. Objížďka povede na trase Hořičky - Radeč - Úpice - Havlovice.

V letošním roce pokračuje dlouhodobá rekonstrukce silnice I/16 na úseku Vestřev - Dolní Olešnice - Horní Olešnice - Dolní Kalná za 127 milionů Kč, kterou provádí ŘSD. „Oprava byla zahájena v loňském roce, pokračuje podle schváleného harmonogramu a její dokončení je plánováno na jaro příštího roku. Stavba je rozdělena na úseky, pracuje se vždy na dvou úsecích zároveň. Nejdříve úsek frézujeme, následuje sanace, pokládka asfaltového krytu a po dokončení se pracovníci přesunou na další úsek. Doprava je řízena v opravovaných úsecích kyvadlově,“ uvedla mluvčí krajské Správy ŘSD Petra Drkulová.

V Trutnově město pokračuje v opravách ulic na České Čtvrti. Opraveny jsou Národní, Blanická, Na Záduší. Ve druhé polovině letošního roku plánuje město rekonstrukci v ulici Vítězslava Nováka. V Libči (nedaleko viaduktu) připravuje vybudování přechodu pro chodce se středovým ostrůvkem. Ve Lhotě chce radnice vybudovat točnu pro autobus. Tyto tři akce ještě nejsou vysoutěženy, není proto známý přesný termín, ani částka. Deníku to sdělila mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

Město Dvůr Králové nad Labem letos chystá výraznější investice do místních komunikací a chodníků. V červnu začne revitalizace sídliště v ulici Karolíny Světlé (vysoutěžená cena 17,3 milionu Kč), která zahrnuje i rekonstrukci místní komunikace a chodníků. Dále je v plánu rekonstrukce chodníků v Roháčově ulici, na což má město v rozpočtu 7 milionu Kč. Připravuje se také výstavba chodníku v intravilánu Žirče (7 milionů Kč), úprava dopravního řešení v Erbenově ulici (3 miliony Kč) a rekonstrukce lávky přes Labe ve Verdeku (2 miliony Kč). Zároveň se dokončuje výstavba cyklostezky v úseku Stanovice - Žireč (celkové náklady cca 27 milionů Kč) a výstavba nové komunikace, chodníků a veřejného osvětlení v Sylvárově (celkové náklady 13,7 milionu Kč).

„K menším projektům zaměřeným na dopravní infrastrukturu patří v roce 2024 ještě oprava chodníku v Nerudově ulici (1 milion Kč) nebo u rozvodny v Lipnici (1,2 milionu Kč), vybudování nového cyklotrailu nad nemocnicí (961 tisíc Kč) nebo již dokončená stavba chodníku na křižovatce ulic Husitská a Jana Žižky (850 tisíc Kč). Pokračuje také příprava rekonstrukce autobusového nádraží. V rozpočtu je na ni pro letošek vyčleněno 5,5 milionu Kč,“ vyjmenovala mluvčí královédvorské radnice Miroslava Kameníková letošní dopravní investice města.

Opravu autobusového nádraží plánuje Dvůr Králové nad Labem na příští rok. Projekt je hotový. Město vybuduje chybějící odbavovací halu pro cestující, zastřešená nástupiště, parkovací místa, parčík. Převratnou novinkou bude křižovatka se semafory v ulici 17. listopadu, která bude sloužit výhradně k vjezdu a výjezdu autobusů na nádraží. Současně s modernizací autobusového nádraží počítá město s úpravami v protější Erbenově ulici. „Hodně se změní nejen území autobusového nádraží, ale také jeho okolí,“ řekl starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím.

„Na silnici v ulici 17. listopadu dojde k úpravě křižovatky tak, že vznikne nová příjezdová cesta pro autobusy na nádraží. Křižovatka bude mít semafory. Za křižovatkou vytvoříme parkovací záliv. V Erbenově ulici upravíme chodníky, parkovací místa i parčík,“ dodal místostarosta Dvora Králové Jan Helbich.

