„Věříme, že jsme schopni zahájit na konci letošního roku stavební práce. Tři kilometry úseku od hranic směrem k Trutnovu by měly být hotové během dvou stavebních sezon v roce 2025. Druhý úsek, vedoucí do Stříteže u Trutnova, by měl být hotov o dva roky později v roce 2027,“ uvedl ředitel ŘSD Radek Mátl.

Komplikace na D11 u Trutnova. Ministerstvo přerušilo stavební řízení

Kdo dostane zakázku na stavbu dálnice za 13 miliard korun, o tom se bude teprve rozhodovat. ŘSD vypsalo tendr 19. prosince loňského roku. Základní termín pro podání nabídek byl 17. března. Kvůli opakovaným dotazům uchazečů byl ale termín prodloužen do 5. května. Na trase budoucí dálnice již probíhají zemní práce pro archeologický výzkum, který bude stát 363,8 milionu korun bez DPH.

ŘSD opraví silnice první třídy

Mezi Bernarticemi a Královcem je od začátku tohoto týdne úplná uzavírka silnice I/16, opravují se tam tři propustky. Uzavírka potrvá do 21. května. Do Polska se tak musí objížďkou přes Lampertice.

ŘSD chystá na Trutnovsku i další opravy silnic první třídy. Nejvíce peněz si vyžádá oprava silnice I/16 v úseku Dolní Kalná - Vestřev, za kterou ŘSD dá 127 milionů korun. Rekonstrukce začala letos na jaře a potrvá do listopadu 2024. Dojde při tom ke kácení zhruba 250 stromů, opravě vozovky, sanaci jejích okrajů, pročištění propustků, opravě odvodnění či obnově svislého a vodorovného dopravního značení. V místech prací je kyvadlový provoz jedním pruhem řízený semafory.

VIDEO: První kopnutí na D11 u Trutnova. Na budoucí trasu dálnice najely bagry

ŘSD bude rovněž opravovat silnici I/16 mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi a most ve Volanově. U těchto staveb ŘSD termín dosud neupřesnilo. Od července do listopadu jsou naplánované opravy v Rudníku na silnici I/14, v Suchovršicích potrvají probíhající opravy do 1. července.

Úplné uzavírky u Dvora Králové a ve Vrchlabí

Královéhradecký kraj počítá letos na Trutnovsku s rekonstrukcí třinácti dopravních staveb. Úplné uzavírky čekají řidiče ve Vrchlabí, kde se opravuje do 13. srpna opěrná zeď u Labe v Horské ulici, na trase Dvůr Králové nad Labem - Zálesí - Doubravice (do 2. července), v Dolní Brusnici (do 24. září) a Libňatově (19. června - 29. října). Řidiči musí také počítat s uzavírkami na trase Chlum - Velký Vřešťov - Mostek a Debrné - Nové Zámky (do 24. září). Za rekonstrukci silnice z Debrného na Nové Zámky zaplatí kraj 130,8 milionu korun, za opravu silnice II/325 v Dolní Brusnici 71 milionů.

V Libňatově se dočkají občané opravy mostu. „Byla to dlouhodobě plánovaná akce, v posledních letech už tam bylo dopravní omezení na jeden směr. Je to místo, kde se stávají dopravní nehody. Po dobu rekonstrukce povede objížďka přes Radeč,“ přivítal krajskou investici starosta Libňatova Jaroslav Pich. Obec zároveň vybuduje chodník a parkovací místa před úřadem.

Zádrhel s opravou mostů ve Špindlerově Mlýně

Kraj rovněž opraví nehodové úseky v Dolní Branné, Vrchlabí a Zdobíně. V Temném Dole na silnici směřující do Pece pod Sněžkou budou probíhat dokončovací práce za 22,5 milionu korun na třech nových mostech, do jejichž výstavby Královéhradecký kraj loni investoval 187 milionů korun.

Naopak zádrhel nastal s plánovanou rozsáhlou rekonstrukcí tří takzvaných polských mostů na silnici II/295 v Přední Labské ve Špindlerově Mlýně za 110 milionů korun. „Kvůli prodloužení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací pro rekonstrukci mostů na hlavním tahu do Špindlerova Mlýna zvažujeme možnost odložení této investice na příští rok,“ řekl Deníku mluvčí krajského úřadu Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Sjezd v Královci urychlí dálniční propojení s Polskem. Místo ale budí rozpaky

Jedná se o jedinou přístupovou silnici do Špindlerova Mlýna. Silnice je proto jedna z nejvytíženějších v Krkonoších. „Výběrové řízení není dosud ukončeno, není proto reálné zaručit dokončení stavebních prací do začátku zimní sezony, kdy budou tento tah využívat desetitisíce řidičů při cestě do lyžařských středisek. O možném omezení jednáme i se zástupci města Špindlerův Mlýn, kteří vyjádřili obavy z případného posunutí termínu dokončení stavby a možného dopravního kolapsu,“ vysvětlil Lechmann, proč kraj uvažuje o odložení rekonstrukce mostů na další rok.

V Trutnově je uzavírka v Polské ulici

V Trutnově pokračuje uzavírka Polské ulice od železničního přejezdu po křižovatku s Voletinskou ulicí. Potrvá do konce června. „Jde o společnou investiční akci města a ŘSD. Město buduje nový chodník, ten stávající rekonstruuje a také instaluje autobusové zastávky. ŘSD opravuje povrch vozovky. Náklady města na tuto investiční akci, když k letošnímu rozpočtu připočteme částku z loňska, činí 13,5 milionu korun,“ uvedl David Jelínek, vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Trutnov.

Uzavírka je také v Rýchorské ulici v Horním Starém Městě, ta má ale skončit v závěru tohoto týdne. Vozovka získala nový povrch, město ještě opravilo chodník v úseku od Hospody U Kousala po křižovatku s Mladobuckou ulicí.

Nové mosty jsou hotové, silnice do Pece pod Sněžkou a Malé Úpy je průjezdná

Během května a června přijde uzavírka v Trutnově v ulici Na Záduší, kde dojde k opravě kanalizace, výměně plynovodu a domovních přípojek. Město opraví chodník a ve spolupráci s plynaři se bude podílet na opravě vozovky. Celková investice města do ulice Na Záduší bude zhruba 2 miliony korun. „Práce jsou naplánovány do dvou etap, pokaždé za plné uzavírky právě opravovaného úseku. První část bude v úseku od Pragovky po křižovatku s Českou ulicí a druhá bude pokračovat od křižovatky po bytové domy na konci ulice Na Záduší,“ upřesnil David Jelínek.

Trutnov rovněž plánuje v letošním roce kompletní opravu Zámečnické ulice zhruba za 4,5 milionu korun.

Ve Dvoře Králové nad Labem probíhá rekonstrukce komunikace v ulici Zborovská (21 milionů Kč), v ulici Slunečná začne rekonstrukce vodovodní infrastruktury (rovněž zhruba za 21 milionů Kč), 27 milionů korun si vyžádá stavba cyklostezky Stanovice - Žireč. Na Vrchlabsku se budou opravovat železniční přejezdy v Prosečném (29. května - 2. června) a v Kunčicích nad Labem (29. května - 16. června).