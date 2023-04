Řidiče sanitek v kraji čeká akce Kulový blesk. Musí se přeškolit na náklaďák

S řidičským oprávněním B si už dlouho řidiči sanitek v Královéhradeckém kraji nevystačí. Do dvou let se na 140 šoférů sanitních vozů musí rekvalifikovat a rozšířit své oprávnění i o skupinu C. Důvodem je stále stoupající hmotnost vozů a příchod elektromobility.

Již jen pár měsíců bude řidičům sanitek v Královéhradeckém kraji stačit k výkonu povolání řidičské oprávnění typu B, tedy vozidel do 3,5 tuny. | Foto: archiv Královéhradeckého kraje