/FOTOGALERIE/ Na silnicích v Trutnově se opravuje hned několik frekventovaných úseků. Ve městě kvůli tomu vznikají dlouhé kolony aut. Příští týden bude ještě náročnější. Úplně uzavřená bude křižovatka u Radia, už od soboty 22. srpna začne částečná uzavírka u Autostylu ve směru z centra do Horního Starého Města.

V Trutnově kolabuje doprava, ve městě se tvoří dlouhé kolony. | Foto: Miloš Šálek

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) provádí rekonstrukci povrchu vozovek v Polské a Náchodské ulici. První etapa potrvá do 20. září, opravuje se úsek od kruhového objezdu u Lidlu po křižovatku ulic Polská a Náchodská. Provoz řídí semafory. Druhá etapa potrvá od 21. září do 27. listopadu a povede od křižovatky ulic Polská a Náchodská po křižovatku ulic Náchodská a Šikmá. Tento úsek je rozdělen do tří dílčích etap, vždy zhruba po 200 metrech. Doprava bude co nejdéle vedena v obou směrech za snížené rychlosti, v některých fázích bude jednosměrná směrem do Poříčí.