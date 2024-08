Pro předplatitele

Jan Braun dnes 12:27

Trvalo to déle, než se předpokládalo, od úterý 20. srpna už to ale začne. Minutu po půlnoci odstartuje u Trutnova ostrý provoz úsekových radarů. Jako první začnou měřit rychlost vozidel ve Starém Rokytníku na silnici III/3012 a v Hertvíkovicích na silnici I/14. V pondělí to oznámila Městská policie Trutnov. Následovat budou radary ve Zlaté Olešnici, Bernarticích, Libči a v Trutnově v Polské ulici.