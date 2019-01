Obvyklý stav



Po bouřlivé říjnové premiéře se na horské silnice pomalu vrací zima. V neděli pokrývala některé krkonošské silnice dvoucentimetrová vrstva ujetého sněhu. Silničáři „stíhali“, nebezpečná místa byla překryta posypem. Sněhový pokryv měla například silnice od Spáleného Mlýna na Pomezní boudy.



Námraza se tvořila také v Orlických horách, i když tam sníh o víkendu nepadal. Namrzlá byla silnice vedoucí na Šerlich a některé cesty na Žamberecku.



Teplota se pohybovala kolem nuly. „Řidiči musejí dávat pozor při vjezdu na most. Když je takhle na nule, je to nejzrádnější, protože mosty odspodu namrzají,“ sdělil zkušenost řidič z povolání Libor Janoušek. „Na druhou stranu – máme prosinec. A tak se se zhoršenými podmínkami musí počítat.“

Ke zvýšené opatrnosti nabádají také cestáři.



Déšť a mlhy



Počátek druhého prosincového týdne by podle předpovědi měl být teplotně opět nadprůměrný, a to až o čtyři stupně proti dlouhodobému normálu. Pondělní nejnižší ranní teploty budou nad bodem mrazu, na odpoledne meteorologové předpovídají nejvyšší teplotu až k deseti stupňům Celsia. Přes den bude pršet, odpoledne by srážek mělo ubývat.



Kromě deště musejí řidiči zkraje týdne počítat s mlhami. Teplota začne klesat asi od poloviny týdne. Ráno se dá očekávat až třístupňový mrazík – řidiči budou „škrábat“.



Na horách lze očekávat sněžení, ve čtvrtek by mohlo sněžit i v podhorských oblastech kraje, v pátek se dá sníh očekávat i ve středních polohách. Lyžaře a provozovatele sjezdovek týdenní předpověď počasí asi nepotěší – víkend bude nejspíš opět bez sněhu.